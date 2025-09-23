“Giorge Meloni”, il brand registrato da un’azienda cinese: venderà scarpe e abbigliamento

La registrazione, iniziata alcuni mesi fa, si sarebbe conclusa con esito positivo. Lo riporta Adnkronos

Qualcuno in Cina deve essere rimasto molto colpito da Giorgia Meloni, tanto da dedicarle un brand. Sembra infatti indiscutibile il riferimento alla presidente del Consiglio nel marchio “Giorge Meloni“, appena registrato dalla Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei. Lo riporta l’Adnkronos, secondo cui la procedura di registrazione, avviata qualche mese fa, sarebbe terminata questo mese con esito positivo da parte dell’ufficio marchi e brevetti di Pechino.

Cosa venderà il marchio cinese “Giorge Meloni”

Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell’abbigliamento, con utilizzo previsto per «scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini». Insomma, la premier italiana potrebbe essere diventata a sua insaputa l’ambasciatrice della moda italiana nel mondo o, più semplicemente, la sua immagine potrebbe aver conosciuto una certa popolarità dopo le diverse copertine dedicatale negli ultimi mesi dai media internazionali. L’ultima è quella del settimanale francese L’Express, che l’ha mandata in edicola pochi giorni con il titolo “La donna forte d’Europa“. Se sarà forte anche nelle vendite di scarpe e pantaloni è tutto da dimostrare, ma qualcuno in Cina ci ha già scommesso.

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili| La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, Roma 15 settembre 2025.