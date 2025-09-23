Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀCinaGiorgia MeloniItalia

“Giorge Meloni”, il brand registrato da un’azienda cinese: venderà scarpe e abbigliamento

23 Settembre 2025 - 13:50 Davide Aldrigo
embed
meloni cina vestiti marchio
meloni cina vestiti marchio
La registrazione, iniziata alcuni mesi fa, si sarebbe conclusa con esito positivo. Lo riporta Adnkronos

Qualcuno in Cina deve essere rimasto molto colpito da Giorgia Meloni, tanto da dedicarle un brand. Sembra infatti indiscutibile il riferimento alla presidente del Consiglio nel marchio “Giorge Meloni“, appena registrato dalla Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei. Lo riporta l’Adnkronos, secondo cui la procedura di registrazione, avviata qualche mese fa, sarebbe terminata questo mese con esito positivo da parte dell’ufficio marchi e brevetti di Pechino.

Cosa venderà il marchio cinese “Giorge Meloni”

Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell’abbigliamento, con utilizzo previsto per «scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini». Insomma, la premier italiana potrebbe essere diventata a sua insaputa l’ambasciatrice della moda italiana nel mondo o, più semplicemente, la sua immagine potrebbe aver conosciuto una certa popolarità dopo le diverse copertine dedicatale negli ultimi mesi dai media internazionali. L’ultima è quella del settimanale francese L’Express, che l’ha mandata in edicola pochi giorni con il titolo “La donna forte d’Europa“. Se sarà forte anche nelle vendite di scarpe e pantaloni è tutto da dimostrare, ma qualcuno in Cina ci ha già scommesso.

Foto copertina: ANSA/Filippo Attili| La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceve il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, Roma 15 settembre 2025.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

2.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

3.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

4.

«Ti farò questa domanda»: le intercettazioni tra Scarpinato (M5s) e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino

5.

Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv»

leggi anche
meloni mara venier
POLITICA

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

Di Stefania Carboni
giorgia meloni riconoscimento palestina azzardo
ESTERI

Perché Giorgia Meloni non vuole riconoscere lo Stato di Palestina: «C’è rimasto ben poco»

Di Alessandro D’Amato
meloni-gioventu-nazionale
POLITICA

Meloni ai giovani di Fratelli d’Italia cita Charlie Kirk: «Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura. Liberiamo l’università dalla sinistra» – Il video

Di Ugo Milano