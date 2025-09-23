Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
«Scusa Donald, non è che mi liberi la strada?». Macron fermato dalla polizia per via del corteo di Trump – Il video

23 Settembre 2025 - 11:51 Stefania Carboni
Succede a New York, dopo la seduta dell'assemblea Onu. Il numero uno dell'Eliseo ha chiamato scherzosamente il presidente Usa per sbloccare la situazione

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato fermato a New York a causa del corteo del presidente Usa Donald Trump. La polizia aveva bloccato la strada per far passare le auto della scorta e del presidente americano e Macron, appena uscito dall’Assemblea Onu dove aveva annunciato il riconoscimento della Francia per lo Stato della Palestina, si è trovato di fatto fermo. Un disguido, anomalo, dato che i capi di Stato, anche per questioni di sicurezza, dovrebbero avere un percorso d’uscita agevole. Il numero uno dell’Eliseo è sceso dal veicolo, ha chiamato Trump e gli ha chiesto scherzosamente di «liberare la strada». La situazione si è risolta nel giro di pochi minuti, anche se Macron ha dovuto camminare nelle vie di New York per 30 minuti. Il curioso siparietto è stato diffuso dalla testata francese Brut e spopola sui social.

