Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" – Il video

23 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "La maggioranza presenterà in Aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina. Dobbiamo capire quali sono le priorità: io non sono contraria al riconoscimento della Palestina ma dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas e degli estremisti islamisti ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buonsenso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

2.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video

3.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

4.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

5.

Servizio sanitario veterinario: la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti, domestici e non, firmata da Michela Brambilla