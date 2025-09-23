Trump: Donne in gravidanza non assumano paracetamolo, c'è rischio autismo SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 “Il tasso di autismo ha registrato un incremento del 400 per cento dal 2000. Ho aspettato questo studio per vent'anni. Avrei voluto che fosse arrivato prima. Con effetto immediato, la Food and Drag Administration informerà i medici che l'uso di paracetamolo o Tylenol, può essere associato a un rischio molto elevato di autismo. Per questo motivo, raccomandano vivamente alle donne di limitare l'uso di Tylenol durante la gravidanza, a meno che non sia strettamente necessario", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev