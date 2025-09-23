Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Trump all'Onu: Immigrazione illegale sta distruggendo vostri Paesi, dovete fare qualcosa – Il video

23 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 "L'Europa è in guai seri. È stata invasa da una forza di immigrati clandestini come il mondo non ha mai visto, e poiché scelgono di essere politicamente corretti, non stanno facendo nulla al riguardo. Quando i migranti hanno violato le leggi, presentato false richieste di asilo o rivendicato lo status di rifugiato per motivi illegittimi, in molti casi dovrebbero essere immediatamente rimborsati a casa. Dobbiamo risolvere il problema nei loro Paesi, non creare nuovi problemi nei nostri Paesi. Nel 2024, quasi il 50% dei detenuti nelle carceri tedesche erano cittadini stranieri o migranti… In Svizzera, la percentuale è del 72%. Quando le vostre carceri saranno piene di cosiddetti richiedenti asilo che hanno ricambiato la gentilezza con il crimine, sarà il momento di porre fine al fallito esperimento delle frontiere aperte. Il nostro messaggio è molto semplice: se entri illegalmente negli Stati Uniti, finirai in prigione, o tornerai da dove sei venuto, o forse anche più lontano. una volta che abbiamo iniziato a trattenere e deportare chiunque attraversasse il confine e a espellere gli immigrati clandestini dagli Stati Uniti, loro semplicemente hanno smesso di venire". Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump all'assemblea Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

