Croatti a bordo della Flotilla collegato con colleghi M5s: Attacco dei droni durato per tre ore – Il video

24 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 "L'attacco dei droni è scattato questa notte in acque internazionali ed è durato per tre ore, con lancio di bombe sonore, sostanze urticanti e con attacchi diretti che hanno colpito quattro barche compresa la nostra, la Morgana, battente bandiera italiana: un drone ha colpito la nostra vela di randa distruggendola irreparabilmente. Lo afferma il senatore M5s Marco Croatti, a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, collegato con i collgehi del M5s. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

