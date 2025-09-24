Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky: In Israele ostaggi imprigionati da 2 anni, diritto internazionale non ha dato risposte – Il video

24 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Guardate Israele. Sono passati quasi due anni e gli ostaggi non sono ancora stati liberati. Devono essere liberati. Ma nemmeno questo è ancora successo. E per anni non ci sono state vere risposte nemmeno ad altre minacce.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

2.

Meloni all’Onu: «La pressione va fatta su Hamas, che ha iniziato questa guerra». E sulla Palestina: «La riconosceremo a due condizioni» – Il video

3.

«Voglio essere processata, ma in Italia», Ilaria Salis attende il primo verdetto sulla sua immunità: «Il governo agisca, può farlo»

4.

Il ricordo di Charlie Kirk divide la Camera: la commozione di FdI, Ricciardi (M5s) accusa: «Per voi un’opportunità politica»

5.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video