Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Non potremo garantire sicurezza una volta in acque israeliane" – Il video

25 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa" così il Ministro Crosetto durante l'informativa urgente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

3.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

4.

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

5.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche