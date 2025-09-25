Primo volo Milano-Roma con cani di grossa taglia in cabina. Ecco gli amici a 4 zampe Moka e Honey – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 È partito da Milano Linate il volo AZ2029 diretto a Roma Fiumicino con a bordo cani di media e grossa taglia. È stata ITA Airways a promuovere l'iniziativa nell'ambito del progetto “PET on Board”. Ecco le prime due passeggere a provare l'emozione di violare con i propri amici a 4 zampe, Tiziana Gori con il meticcio "Honey" e Anna Fontana con il Labrador retriever "Moka". Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni. Si tratta di un’ulteriore innovazione per ITA Airways, che era stata la prima compagnia aerea ad aver ampliato sin dal 20 giugno 2024 lo spazio a bordo dedicato ai pet su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso consentito degli animali (da 8 a 10 kg, cui si aggiungono i 2 kg del trasportino). A bordo dell’aereo di ITA Airways, per celebrare il volo dimostrativo, erano presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo e il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, insieme per rendere il volo sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei viaggiatori. AdR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev