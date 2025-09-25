Trump salva TikTok (con il via libera di Xi Jiping). E assicura: «Non permetterò che Israele possa annettere la Cisgiordania» – Il video

Il presidente Usa: «Ho sentito Bibi, siamo vicini a un accordo su Gaza». E su Putin non è soddisfatto: «Stanno uccidendo persone senza ottenere nulla»

Donald Trump ha salvato TikTok, firmando in queste ore l’ordine esecutivo. Xi Jinping «ci ha dato il via libera» sull’app, ha garantito il presidente Usa. «Gli investitori americani controlleranno» la piattaforma e Oracle «giocherà un ruolo importante» sul fronte della sicurezza dell’app, ha spiegato Trump, dicendosi soddisfatto delle misure di sicurezza varate per la piattaforma. Trump ha attribuito a TikTok, che conta 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, il merito di averlo aiutato a vincere di nuovo la sua corsa alla Casa Bianca, e ha 15 milioni di follower sul suo account personale. Non solo, a detta del vicepresidente JD Vance gli investitori americani controlleranno l’algoritmo.

Trump e l’elogio sui dazi (senza parlare della Russia)

Per il resto il presidente Usa ha continuato in surplace lodandosi per grandi risultati politica dazi che non ha cambiato di nulla l’inflazione. Totalmente rilassato e pronto a scherzare con giornalisti, nessun accenno alla convocazione dei vertici militari.

«Ho sentito Bibi, siamo vicini a un accordo su Gaza. No alla Cisgiordania»

«Ho parlato con Bibi Netanyahu oggi e abbiamo parlato con tutti i leader del Medio Oriente. Siamo vicini a un accordo su Gaza, forse anche alla pace», ha detto Donald Trump rispondendo ad alcune domande durante al firma di una serie di ordini esecutivi. «Non consentirò l’annessione alla Cisgiordania – spiega incalzato dai cornisti – è abbastanza. È ora di fermarsi»

«Putin uccide senza ottenere nulla»

E infine: «Pensò che Erdogan smetterà di acquistare petrolio russo. L’Ungheria non può farlo». Mentre su Mosca ha detto di essere «non soddisfatto da Vladimir Putin» riguardo all’andamento della guerra in Ucraina. «Stanno uccidendo persone – ha aggiunto – senza ottenere nulla».