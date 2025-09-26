Beatrice Venezi e la lettera degli orchestrali del Teatro La Fenice: «Non ha mai diretto opere, il curriculum è inadeguato»

Sfiducia per il sovrintendente e il "direttore" d'orchestra. Con richiesta di revoca della nomina

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è ancora sulla graticola. La sua nomina alla Fenice di Venezia ora viene contesta anche da «Professoresse e Professori d’Orchestra del Teatro». Che sfiduciano il sovrintendente Nicola Colabianchi e rigettano Venezi. «Alla luce di quanto accaduto, appare evidente che il rapporto di fiducia fra l’Orchestra e il Sovrintendente sia ormai irrimediabilmente compromesso. Non riusciamo a riconoscere in Lei la guida del nostro Teatro. Con senso di responsabilità nei confronti del pubblico e della tradizione della Fenice, chiediamo pubblicamente la revoca della nomina del Direttore Beatrice Venezi», si scrive nella lettera.

La lettera di sfiducia a Beatrice Venezi

La missiva segue quella in cui proprio il sovrintendente si scusava con i dipendenti del teatro per aver proceduto a una nomina senza concordarla dopo aver promesso di farlo. Colabianchi presentava così il contratto di Venezi: «Prevede la direzione di un grande evento, tre concerti e due opere a stagione. Questo cosa significa in termini pratici? Significa che la stragrande maggioranza della nostra attività vedrà sul podio, come sempre, direttori di fama internazionale e di diverso orientamento stilistico». Da qui la reazione dell’orchestra. Che, spiega oggi La Stampa, prima fa presente «di aver appreso esclusivamente tramite la stampa della decisione di nominare Beatrice Venezi alla direzione musicale». Poi attacca «esclusivamente nel profilo professionale del direttore musicale designato».

Il curriculum

Insomma, il problema di Venezi è il curriculum: «Il Direttore Venezi non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che, in passato, hanno ricoperto il ruolo di Direttore Musicale di questo Teatro. Venezi non ha mai diretto nei principali teatri d’opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale».

Poi gli orchestrali aggiungono che da quando il sovrintendente ha assunto l’incarico, «ormai sei mesi fa, non è emersa alcuna linea artistica chiara, coerente o condivisa». E ricordano che «a sole ventiquattr’ore dall’annuncio si annunciano disdette da parte degli abbonati storici – un danno non solo economico ma, soprattutto, d’immagine e di credibilità». Oggi ci sarà un’assemblea generale di tutti i lavoratori della Fenice. Probabilmente finirà con la richiesta di dimissioni per il sovrintendente.