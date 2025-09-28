Ed Sheeran non ha cantato una canzone per commemorare Charlie Kirk
Un video mostra Ed Sheeran mentre intona una canzone in memoria di Charlie Kirk. La clip, rilanciata da diversi canali social, è stata presentata come una “commovente dedica”, ma non esiste alcuna prova che il cantautore britannico abbia composto o cantato un brano simile. Si tratta di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- Non c’è alcuna traccia di questo brano sui canali ufficiali di Sheeran.
- Il contenuto proviene da canali YouTube dedicati a musica generata con l’AI.
Analisi
La canzone viene condivisa attribuendola realmente ad Ed Sheeran:
Charlie Kirk amava Gesù e per Lui ha dato la vita. (Ed Sheeran – Rest in Peace Charlie Kirk)
L’origine della falsa canzone di Ed Sheeran
Come verificato dai colleghi di Snopes, uno dei primi caricamenti del video con la presunta canzone risale al 13 settembre 2025, sul canale YouTube Ai Modiveza. Quel video (oggi rimosso ma archiviato qui), riportava esplicitamente un avviso di “altered or synthetic content”, segnalando che i suoni o le immagini erano stati generati digitalmente.
Conclusioni
Il video che mostra Ed Sheeran cantare una canzone in memoria di Charlie Kirk è un falso realizzato con l’Intelligenza Artificiale. Non esiste alcuna prova di un tributo ufficiale da parte del cantante britannico.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.