Il video pro-Palestina allo stadio San Mamés di Bilbao è un falso generato con l’AI

Non esiste alcun riscontro della fantomatica iniziativa

Circola un video dove viene mostrato un presunto gesto si solidarietà avvenuto nello stadio San Mamés di Bilbao. La clip mostra migliaia di persone in campo che disegnano un’enorme bandiera della Palestina. La scena, presentata come reale, non è mai avvenuta nello stadio dell’Athletic Club. Si tratta di un contenuto falso generato con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Lo stadio non è il San Mamés: struttura e dettagli architettonici non coincidono.

Mancano riscontri ufficiali, sui social del club o da parte di qualche media spagnolo.

La vera iniziativa pro Palestina dei tifosi si è limitata a uno striscione esposto durante la partita di Champions League contro l’Arsenal.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Mostriamo il cartellino rosso ad Israele, presso lo Stadio di calcio San Mamés di Bilbao, in Spagna, Athletic Bilbao settembre 2025.

La struttura non è quella del San Mamés

Scene di questo genere dovrebbero essere presenti negli account social del Club, ma non risulta alcuna foto o video che testimoni l’accaduto.

Osservando la struttura dello stadio, questa non coincide con quella del vero San Mamés dell’Athletic Club di Bilbao. Il tetto risulta diverso, dove quello originale copre gran parte dell’interno, così come non risulta presente un quadruplo schermo appeso nel mezzo dell’intero stadio.

Le enormi bandiere nella tribuna, inoltre, sono scorrette e non sono quelle della Palestina. Quelle che vengono sventolate, inoltre, risultano in certi casi troppo grandi e si deformano.

La vera iniziativa dei tifosi dell’Athletic

Una presenza così elevata di persone nel campo potrebbe compromettere il manto erboso prima della partita, condizione che porta a dubitare dell’effettiva iniziativa. C’è stato un vero sostegno alla Palestina, ma attraverso un enorme striscione durante la partita di Champions League contro l’Arsenal.

Conclusioni

Il video che mostra una gigantesca bandiera della Palestina nel campo dello stadio San Mamés di Bilbao non è autentico. La clip risulta generata dall’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.