Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAElezioni comunaliElezioni RegionaliValle d'Aosta

Elezioni Valle d’Aosta 2025: attesa per i risultati definitivi. Inizia lo spoglio

29 Settembre 2025 - 10:08 Alba Romano
embed
elezioni valle d'aosta risultati definitivi
elezioni valle d'aosta risultati definitivi
Affluenza al 63%, in calo

Lo spoglio per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d’Aosta è iniziato alle 8 e dovrebbe concludersi intorno alle 15. L’affluenza al voto è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223 aventi diritto. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta, invece, si è recato ai seggi il 57,64% delle persone aventi diritto, pari a 16.480 votanti su 28.590 aventi diritto di voto. Per le elezioni regionali il Comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con il 90,42% di votanti; il Comune con l’affluenza più bassa è stato Courmayeur, con il 50,57% di votanti.

Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza finale per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%, pari a 72.705 votanti; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 64,22%, pari a 18.282 votanti. Tutti i 44 Comuni in cui era presente una sola lista hanno raggiunto la percentuale del 40% di elettori votanti, prevista dalla legge per la validità della consultazione.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, affluenza in calo alle 19. Quando chiudono le urne e quando sapremo chi ha vinto

2.

I deliri di Bandecchi su Gaza: «Bambini mai morti, sto con Israele». Scoppia la bufera – Il video

3.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi incassa l’appoggio di Arianna Meloni: «Crediamoci, invertiamo il pronostico. Con noi l’Italia è ripartita»

4.

Tajani e il futuro di Forza Italia: «Io non sono Berlusconi, dobbiamo cambiare. In Campania voglio portare un candidato civico»

5.

Immunità a Ilaria Salis, Antonio Tajani vuole la revoca: «Reati prima di essere eletta. Le minacce di Casapound? Abituato a ben altro»