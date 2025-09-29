Nostalgia Fantozzi con fregatura: la Coppa Cobram a Roma salta all’ultimo

Era stata organizzata attorno a Villa Ada. Ma senza permessi. E alla fine è saltato tutto

Un’operazione nostalgia finita malissimo. A Roma c’è chi ha pagato 45 euro per partecipare alla 1ª Coppa Cobram di ciclismo. Una rivisitazione reale organizzata sul Monte Antenne di Roma, ai Parioli, proprio dove nel 1980 venne girato Fantozzi contro tutti. Erano pronti il «birrone gelato», la borraccia e la «bomba» per doparsi. Ma anche il buono per un pranzo alla «trattoria al Curvone» a base di «frittatone di cipolle, polpette di Bavaria del Dottor Birkenmaier, fagioli alla scorreggiona», per «una giornata da vera merd… della Megaditta». La gara ciclistica amatoriale avrebbe dovuto svolgersi attorno a Villa Ada. Ma è saltato tutto. E l’organizzatore adesso è nei guai.

La Coppa Cobram di ciclismo

Il Corriere della Sera racconta anche che c’è chi ha truccato la figlia come Mariangela, la bambina di Fantozzi. Ma l’organizzatore Riccardo M. ha comunicato a tutti che era tutto saltato. Lo ha fatto all’una di notte di domenica 28 settembre, a poche ore dal via. Facendo sapere che «per via dell’ordine pubblico legato alla partita all’Olimpico Roma-Verona» non era possibile svolgere la competizione. Alle 10.30 una trentina di appassionati della «Coppa Cobram» si sono ugualmente presentati, vestiti di tutto punto, davanti al Forte Antenne dove erano già stati consegnati 300 pasti, poi devoluti in beneficienza. E sono dovuti tornare a casa. Fantozzianamente, verrebbe da dire.

L’evento

L’evento non era stato mai autorizzato per via della partita casalinga della Roma. E il II Municipio, patrocinatore con l’Uisp della manifestazione, da giorni aveva avvertito l’organizzatore che la gara andava spostata ad altra data. Ma lui non l’ha fatto. E adesso a Roma lo stanno cercando.