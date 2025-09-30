Chi è Salvatore Ocone, l’uomo catturato a Campobasso dopo il femminicidio a Paupisi: «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa»

Nell'auto dell'uomo è stato ritrovato anche il corpo del figlio 15enne. Colpita anche la sorella 16enne: è grave

Una caccia all’uomo durata 12 ore, a cavallo tra due regioni, e un epilogo che ha aggiunto orrore all’orrore. Salvatore Ocone, 58 anni, agricoltore di Paupisi in provincia di Benevento, è accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, colpendola alla testa, forse con una pietra, nel letto di casa. A scoprire il corpo è stata la suocera, insospettita dal fatto che la nuora non fosse uscita come ogni mattina per accompagnare i figli a scuola. «Quando mia zia è entrata ha iniziato a urlare», ha raccontato una parente. Da quel momento è partita la fuga di Ocone, che avrebbe caricato i figli più piccoli sulla sua Opel e si sarebbe diretto verso il Molise. Intorno alle 18, l’elicottero ha individuato l’auto a 70 chilometri di distanza, a Ferrazzano. Lì la scoperta agghiacciante: il 15enne morto, la sorella 16enne con delle ferite compatibili, anche in questo caso, con il colpo di una pietra.

I 25 anni di matrimonio

La comunità di Paupisi, 1.400 abitanti, è sotto shock. Ocone ed Elisa avrebbero festeggiato il 19 ottobre i 25 anni di matrimonio. «Eravamo pronti a festeggiarli, nulla lasciava presagire quel che è accaduto», ha dichiarato il parroco don Cosimo Iadanza. Anche il sindaco Salvatore Coletta ha parlato di un paese «sconvolto», ricordando che la coppia appariva serena: «Ho partecipato a una festa in paese, c’erano anche loro due ed erano tranquilli».

Le crisi dell’uomo

In paese sono molti però a ricordare le crisi dell’uomo definito «strano». Qualcuno arriva a parlare di depressione. «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa, quel gesto suscitò scalpore e Salvatore finì sotto cura», ha raccontato un conoscente. «Quando aveva le crisi amava rifugiarsi in chiesa», aggiunge un altro abitante. Su Facebook, l’ultimo post della coppia è fermo al luglio 2018: una torta con le principesse Disney per la figlia più piccola, i tre ragazzi che sorridono, il brindisi per i 40 anni di Elisa. Intanto, il figlio maggiore, che si trovava a Rimini per lavoro, è tornato in paese dopo aver appreso la notizia.