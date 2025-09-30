Domitilla Shaula Di Pietro: la paladina contro la violenza sulle donne indagata per stalking

Avrebbe perseguitato l'ex compagno con messaggi e minacce

Domitilla Shaula Di Pietro, scrittrice e attivista, ha scritto libri e firmato manifesti contro la violenza sulle donne. Oggi è indagata per molestie, minacce e stalking. Lei, che è anche sceneggiatrice e pittrice, avrebbe perseguitato l’ex compagno, di mestiere regista. E gli avrebbe anche mostrato messaggi inviati da altri uomini, tra cui uno (falso) del sindaco di Milano Beppe Sala. Poi, quando ha capito che la storia era finita, ha reagito: «Io ti massacro, vado in galera ma ti giuro che ti distruggo… ho mille profili e amici hacker, ti faccio un puttanaio… ti ammazzo…».

Lo stalking

Il sostituto procuratore di Tivoli Roberto Bulgarini Nomi ha terminato le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio della donna. La storia, racconta Repubblica, comincia nel 2023. Nel 2024 il primo tentativo di chiudere la relazione. Con reazione di lei: «Danneggiava una libreria della sua abitazione e gli sputava due volte in faccia strattonandolo ripetutamente». Poi i messaggi: «Te la farò pagare». E le visite a sorpresa, le accuse di tradimento, le chiamate e i messaggi vocali. Il regista ha tentato di bloccarla ma lei, secondo l’accusa, si costruiva profili fake e telefonava con numeri diversi. Poi i tentativi di diffamazione in contesti professionali, ovvero il cinema.

Il libro

«Ciò che desta maggiore preoccupazione, in questo caso, è che tali comportamenti sarebbero stati posti in essere proprio da una donna che pubblicamente si è presentata come paladina dei diritti delle donne: una contraddizione che rende ancor più grave e destabilizzante la vicenda», osserva l’avvocato del regista, Andrea Busà. Di Pietro ha scritto il libro Sei ore e 23 minuti, presentato anche in televisione e basato sulla violenza che racconta di aver subito. La storia venne messa in dubbio all’epoca da Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone.

La difesa

«La vicenda nasce dalla querela dell’ex fidanzato che racconta la sua versione dei fatti», spiega l’avvocato che difende Di Pietro, Claudio Urciuoli. «Può essere smentita o riportata nell’alveo di una relazione tossica da entrambe le parti. Ci difenderemo».