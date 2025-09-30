Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»

La denuncia del leader ucraino. Secondo i servizi segreti di Mosca Kiev starebbe preparando invece una clamorosa provocazione sotto falsa bandiera in Polonia

«La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori». Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale. «È il settimo giorno ormai e, tra l’altro, non era mai successo prima, che la centrale nucleare di Zaporizhia è in stato di emergenza. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica», ha affermato. La centrale riceve elettricità da generatori diesel ma uno di questi è già fuori uso, spiega il leader ucraino.

It is now the seventh day – something that has never happened before – of an emergency situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Because of Russian shelling, the plant has been cut off from power, disconnected from the electrical grid, and is being supplied with… pic.twitter.com/hUSusfgVjy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

La denuncia di Mosca: false flag ucraini in arrivo. Ma non ci sono prove

L’Institute for the Study of War ha lanciato l’allarme per la possibilità che forze militari russe e bielorusse lancino operazioni di sabotaggio contro infrastrutture critiche della Polonia e incursioni di droni in territorio polacco da attribuire all’Ucraina. Oggi gli 007 di Mosca hanno accusato oggi, senza alcun fondamento, l’Ucraina di preparare attacchi sotto falsa bandiera.