Zelensky: «A Zaporizhzhia la situazione è critica, la centrale è in emergenza da 7 giorni»
«La centrale nucleare di Zaporizhzhia è in emergenza da 7 giorni, scollegata dalla rete elettrica a causa dei bombardamenti russi, funziona con i generatori». Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale. «È il settimo giorno ormai e, tra l’altro, non era mai successo prima, che la centrale nucleare di Zaporizhia è in stato di emergenza. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata scollegata dalla rete elettrica», ha affermato. La centrale riceve elettricità da generatori diesel ma uno di questi è già fuori uso, spiega il leader ucraino.
La denuncia di Mosca: false flag ucraini in arrivo. Ma non ci sono prove
L’Institute for the Study of War ha lanciato l’allarme per la possibilità che forze militari russe e bielorusse lancino operazioni di sabotaggio contro infrastrutture critiche della Polonia e incursioni di droni in territorio polacco da attribuire all’Ucraina. Oggi gli 007 di Mosca hanno accusato oggi, senza alcun fondamento, l’Ucraina di preparare attacchi sotto falsa bandiera.