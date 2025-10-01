Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

L'attivista Lisi Proenca sulla Flotilla: Ero di guardia quando si è avvicinata nave israeliana – Il video

01 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "La nave israeliana si è avvicinata ed è girata intorno per 15 minuti senza entrare in contato diretto. Ero di guardia. L'equipaggio a un certo punto è uscito per mostrare ai militari di non essere armati. Il mio turno di notte era dall'una e trenta alle tre e trenta. Non avevamo più internet né le telecamere. Ed è andata avanti per circa 15 minuti", così l'attivista Lisi Proenca sulla Flotilla. Zoom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

2.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

3.

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

4.

Marche, Acquaroli confermato presidente: «Dedico la vittoria a Meloni». Ricci: «Io colpito dall’inchiesta»

5.

Elezioni Valle d’Aosta 2025, sale l’Union Valdotaine, la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento. I voti delle coalizioni: i risultati in diretta