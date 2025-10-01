Monaco di Baviera, esplosioni e colpi d’arma da fuoco in un edificio: morto un uomo, un ferito

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo abbia riempito di espolosivo la casa dei genitori e poi si sia tolto la vita

Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, nei pressi dell’edificio sarebbe stato trovato il corpo di un uomo e, poco distante, un’altra persona con ferite da arma da fuoco.

❗️Mehrere Explosionen in München, Deutschland gemeldet — Bild



Große Präsenz von Polizei & Feuerwehr in der Gegend, auch Schüsse sollen gehört worden sein



Ein Mann soll das Haus seiner Eltern mit Sprengstoff präpariert, es in Brand gesetzt und sich anschließend das Leben… pic.twitter.com/AniGgiPQet — 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃 ™️ (@Eiernockerln) October 1, 2025

Nessun collegamento con l’Oktoberfest

La dinamica non è ancora chiara, ma le prime ipotesi parlano di un gesto volonatrio: l’uomo avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con esplosivo, dato fuoco all’abitazione e infine si sarebbe tolto la vita. Trasportava con sé anche uno zaino, che gli artificieri stanno ispezionando per escludere la presenza di una trappola esplosiva. L’incendio ha distrutto parte dell’edificio e coinvolto anche due auto parcheggiate davanti alla casa. La polizia ha transennato un’ampia area della città. L’ispettore capo Thomas Schelshorn, intervistato dalla Bild, ha rassicurato la popolazione: «Al momento non vi è alcun pericolo per i cittadini» e non ci sarebbe alcun collegamento con l’Oktoberfest in corso a Monaco. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente il bilancio delle vittime e dei feriti.