Monaco di Baviera, esplosioni e colpi d’arma da fuoco in un edificio: morto un uomo, un ferito
Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, nei pressi dell’edificio sarebbe stato trovato il corpo di un uomo e, poco distante, un’altra persona con ferite da arma da fuoco.
Nessun collegamento con l’Oktoberfest
La dinamica non è ancora chiara, ma le prime ipotesi parlano di un gesto volonatrio: l’uomo avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con esplosivo, dato fuoco all’abitazione e infine si sarebbe tolto la vita. Trasportava con sé anche uno zaino, che gli artificieri stanno ispezionando per escludere la presenza di una trappola esplosiva. L’incendio ha distrutto parte dell’edificio e coinvolto anche due auto parcheggiate davanti alla casa. La polizia ha transennato un’ampia area della città. L’ispettore capo Thomas Schelshorn, intervistato dalla Bild, ha rassicurato la popolazione: «Al momento non vi è alcun pericolo per i cittadini» e non ci sarebbe alcun collegamento con l’Oktoberfest in corso a Monaco. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente il bilancio delle vittime e dei feriti.