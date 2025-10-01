Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERIArmiEsplosioniGermaniaIncendiInchiesteSparatorie

Monaco di Baviera, esplosioni e colpi d’arma da fuoco in un edificio: morto un uomo, un ferito

01 Ottobre 2025 - 09:01 Giammarco Pio Isoldi
embed
polizei
polizei
Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo abbia riempito di espolosivo la casa dei genitori e poi si sia tolto la vita

Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, nei pressi dell’edificio sarebbe stato trovato il corpo di un uomo e, poco distante, un’altra persona con ferite da arma da fuoco.

Nessun collegamento con l’Oktoberfest

La dinamica non è ancora chiara, ma le prime ipotesi parlano di un gesto volonatrio: l’uomo avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con esplosivo, dato fuoco all’abitazione e infine si sarebbe tolto la vita. Trasportava con sé anche uno zaino, che gli artificieri stanno ispezionando per escludere la presenza di una trappola esplosiva. L’incendio ha distrutto parte dell’edificio e coinvolto anche due auto parcheggiate davanti alla casa. La polizia ha transennato un’ampia area della città. L’ispettore capo Thomas Schelshorn, intervistato dalla Bild, ha rassicurato la popolazione: «Al momento non vi è alcun pericolo per i cittadini» e non ci sarebbe alcun collegamento con l’Oktoberfest in corso a Monaco. Le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente il bilancio delle vittime e dei feriti.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Flotilla verso Gaza, Meloni: «Risparmiateci le lezioni sulla pace se volete l’escalation». Israele pronta ad agire

2.

La Global Sumud Flotilla e l’accusa dei legami con Hamas, cosa dicono le «prove» di Israele. Il generale Tricarico all’attacco: «È braccio operativo»

3.

Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla con droni e minibombe: «Rischio ribellione nelle piazze italiane»

4.

«Prepariamoci alla guerra, per vincerla», il capo del Pentagono ai generali. Trump: «Nucleare? Spero di non doverlo usare»

5.

Lupo aggredisce una bimba di 5 anni in spiaggia, poi segue la madre fin sotto casa. Allarme in Grecia: «Abbattiamoli»