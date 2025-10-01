Usa, cosa succede con lo shutdown. Trump: «Licenzieremo tanta gente. Saranno Democratici»

I Dem vogliono soldi alla sanità pubblica per dare l'ok. I Repubblicani non si fidano. E il presidente minaccia di epurare la forza lavoro federale. 150 mila licenziamenti già questa settimana

È il quindicesimo shutdown dal 1981. La chiusura delle attività governative dopo che il voto per estendere i finanziamenti oltre la mezzanotte è fallito al Senato dimostra la profonda impasse tra il presidente repubblicano Donald Trump e i democratici del Congresso. Proprio Trump ha minacciato di estendere la sua epurazione alla forza lavoro federale. Intanto le agenzie governative statunitensi dovranno interrompere tutte le attività tranne quelle “essenziali”, come l’ordine pubblico. A partire da mercoledì primo ottobre. E con potenziali ripercussioni dai viaggi aerei al rapporto mensile sull’occupazione.

Cos’è lo shutdown

Una soluzione dell’ultimo minuto è stata alla fine bocciata perché i due grandi partiti non sono riusciti a colmare le divergenze. Le tensioni sul bilancio degli Stati Uniti sono diventate una routine in questi ultimi anni. Questa volta i Dem hanno insistito sul fatto che qualsiasi disegno di legge sulla spesa debba includere ulteriori sussidi sanitari. Mentre secondo i Repubblicani le due questioni devono essere trattate separatamente. Trump ha gettato benzina sul fuoco. Prima del voto di martedì, ha minacciato di cancellare i programmi sostenuti dai Democratici e di licenziare altri dipendenti federali se il governo dovesse chiudere. «Licenzieremo un sacco di gente», ha detto ai giornalisti. «Saranno Democratici». Oltre 150 mila lavoratori dovrebbero lasciare i libri paga federali questa settimana dopo aver accettato un buyout. Si tratta del più grande esodo degli ultimi 80 anni. Decine di migliaia di altri sono già stati licenziati quest’anno.

I licenziamenti di Trump

Trump si è anche rifiutato di spendere i fondi del Congresso. Spingendo alcuni Democratici a chiedersi perché dovrebbero votare a favore di qualsiasi disegno di legge sulla spesa. In alcuni promemoria indirizzati ai dipendenti che saranno presto messi in congedo diverse agenzie, tra cui il Dipartimento di Giustizia e la Social Security Administration, hanno incolpato i Democratici per l’imminente chiusura. Violando norme consolidate che mirano a proteggere i dipendenti pubblici dalle pressioni dei partiti. La senatrice Catherine Cortez Masto del Nevada, una dei tre Democratici a rompere con il suo partito e votare a favore del disegno di legge di finanziamento repubblicano, ha dichiarato in una nota che la «costosa chiusura» avrebbe «dato ancora più potere a questa amministrazione sconsiderata».

L’interruzione dei lavori «non essenziali»

Le agenzie hanno anche emanato piani dettagliati che prevedono la chiusura degli uffici che conducono ricerche scientifiche, assistenza clienti e altre attività considerate non essenziali. Le truppe militari, le guardie di frontiera e altri soggetti che svolgono lavori considerati “essenziali” rimarranno invece al lavoro. Ma senza essere pagati finché il Congresso non risolverà la situazione di stallo. L’ultima chiusura del governo risale al 2018 e al 2019, per 35 giorni, durante il primo mandato di Trump. A causa di una controversia sull’immigrazione. Secondo l’ufficio del Congresso, lo shutdown è costato all’economia statunitense 3 miliardi di dollari, pari allo 0,02% del prodotto interno lordo. Ora in gioco ci sono 1,7 trilioni di dollari che finanziano le operazioni dell’agenzia. Pari a circa un quarto del bilancio totale del governo di 7 trilioni di dollari.

Sanità e pensioni

Gran parte del resto è destinato ai programmi sanitari e pensionistici e al pagamento degli interessi sul debito di 37,5 trilioni di dollari, in continua crescita. Le compagnie aeree hanno avvertito che una chiusura potrebbe rallentare i voli. Mentre il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che non pubblicherà il suo rapporto mensile sulla disoccupazione. La Small Business Administration ha dichiarato che smetterà di erogare prestiti e l’Agenzia per la Protezione Ambientale ha detto che sospenderà alcune iniziative di bonifica dall’inquinamento. Due sindacati che rappresentano i dipendenti federali hanno intentato una causa per impedire alle agenzie di attuare licenziamenti di massa. Le corti d’appello federali che hanno preso in considerazione cause simili hanno permesso a Trump di procedere con i licenziamenti.

I prossimi passi

Il Congresso ha bloccato il governo 15 volte dal 1981, la maggior parte delle quali è durata un giorno o due. La più recente, durante il primo mandato di Trump, è stata anche la più lunga. Questa volta l’assistenza sanitaria è il punto cruciale. I Democratici affermano che qualsiasi disegno di legge sulla spesa pubblica deve anche rendere permanenti i sussidi dell’Affordable Care Act, che scadranno alla fine dell’anno. Senza una soluzione, i costi sanitari per 24 milioni di americani aumenteranno drasticamente. Con un impatto sproporzionato negli stati controllati dai Repubblicani come la Florida e il Texas. Che si sono rifiutati di promulgare altri aspetti della legge che forniscono copertura alle persone a basso reddito. I Repubblicani si dicono aperti a una soluzione, ma accusano i Democratici di tenere in ostaggio il bilancio per soddisfare le richieste della loro base elettorale in vista delle elezioni di metà mandato del 2026.

Cosa succede adesso

I repubblicani di Trump controllano sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato, e quest’anno hanno già ottenuto importanti successi di bilancio. La legge “One Big Beautiful Bill”, approvata a luglio, ha aumentato la spesa per la difesa e l’applicazione delle leggi sull’immigrazione, ha ridotto la spesa per l’energia verde e altre priorità democratiche. Apportando al contempo tagli significativi al programma sanitario Medicaid per le persone a basso reddito e disabili per contribuire a finanziare i tagli fiscali concentrati principalmente sui ricchi.

I repubblicani hanno anche ampiamente sostenuto gli sforzi della Casa Bianca per recuperare i fondi già approvati dal Congresso per gli aiuti esteri e la radiodiffusione pubblica. Sebbene ciò indebolisca l’autorità costituzionale dei legislatori in materia di spese eccessive. Voteranno a favore di una risoluzione che estenderebbe i finanziamenti ai livelli attuali fino al 21 novembre. Per consentire più tempo per negoziare un accordo annuale.

I democratici

Ma hanno bisogno di almeno sette voti democratici per approvare qualsiasi disegno di legge di spesa al Senato, dove sono necessari 60 voti per far avanzare la maggior parte delle leggi nella Camera da 100 seggi. I Democratici stanno usando questa leva per spingere per il rinnovo dei sussidi sanitari ampliati per le persone che stipulano un’assicurazione tramite l’Affordable Care Act. La loro proposta renderebbe permanenti le agevolazioni fiscali migliorate che altrimenti scadrebbero alla fine dell’anno. E le renderebbe disponibili a un maggior numero di famiglie a medio reddito. Se queste agevolazioni fiscali dovessero scadere, i costi dell’assicurazione sanitaria aumenterebbero drasticamente per molti dei 24 milioni di americani che ottengono la loro copertura tramite l’ACA, secondo la Kaiser Family Foundation, un’organizzazione non partigiana. L’impatto sarebbe più acuto negli stati controllati dai Repubblicani che non hanno ampliato il piano sanitario Medicaid per i poveri.

La clausola anti-Trump

I Democratici vogliono anche che venga inserita in qualsiasi proposta di legge di finanziamento una clausola che impedisca a Trump di ignorare unilateralmente le disposizioni o di trattenere temporaneamente i fondi. Vogliono anche eliminare altre restrizioni alla copertura che erano state emanate nell’One Big Beautiful Bill. Queste modifiche garantirebbero la copertura sanitaria a sette milioni di americani entro il 2035, secondo l’ufficio di bilancio del Congresso. Ma aumenterebbero anche la spesa sanitaria pubblica di 662 miliardi di dollari in 10 anni.

I sussidi

I Repubblicani si dicono aperti a considerare una soluzione per le agevolazioni fiscali in scadenza, ma affermano che la questione dovrebbe essere gestita separatamente e che non è chiaro se la loro “soluzione” differirebbe sostanzialmente da quella dei Democratici. I Repubblicani hanno accusato i Democratici di aver cercato di utilizzare la proposta di legge di finanziamento provvisoria per aprire le porte ai sussidi sanitari governativi per gli immigrati illegali negli Stati Uniti. I democratici del Congresso sostengono che la legge proibisce a un gruppo di persone residenti negli Stati Uniti di ricevere tale assistenza e che la loro legislazione non cambierebbe questa situazione.