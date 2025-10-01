Zelensky: Settimo giorno di emergenza nella centrale nucleare di Zaporizhia – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 01 ottobre 2025 “E' il settimo giorno, non era mai accaduto prima, di emergenza presso la centrale nucleare di Zaporizhia. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev