Zelensky: Settimo giorno di emergenza nella centrale nucleare di Zaporizhia – Il video

01 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 01 ottobre 2025 “E' il settimo giorno, non era mai accaduto prima, di emergenza presso la centrale nucleare di Zaporizhia. La situazione è critica. A causa dei bombardamenti russi, la centrale è stata tagliata fuori dalla rete elettrica, scollegata e alimentata da generatori diesel.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

