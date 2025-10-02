Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Orban: Incursioni di droni in Ue? Abbattiamoli, è semplice – Il video

02 Ottobre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "L'Unione Europea è composta da Stati membri. Se gli Stati membri sono preparati, lo siamo anche noi, come lo è l'Unione Europea, quindi abbatteteli. È semplicissimo. Non complicate troppo le cose. Se arrivano droni che non appartengono all'Ue, abbatteteli". Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

