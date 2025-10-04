Abusava dei ragazzini nella squadra di basket: condannato allenatore romano. Le ultime violenze durante una trasferta

Condannato per gli stessi motivi già nel 2018 e nel 2024. Paolo Traino avrebbe esercitato violenza sul alcuni giovani della squadra Stella Azzurra

Sarebbe la terza condanna per abusi sessuali quella che in questi giorni potrebbe ricevere l’allenatore di basket Paolo Traino. L’accusa è di violenza a danno di due giovanissimi cestisti per l’ex coach della squadra romana Stella Azzurra. Venerdì 3 ottobre il Pm Carlo Villani ha chiesto 10 anni e 8 mesi di reclusione, al termine di un processo condotto con rito abbreviato. Questa volta, le violenze sarebbero state perpetrate su un giovane di 16 anni e uno di 13. Nel 2024 Traino aveva ricevuto un’altra condanna, a 7 anni e mezzo di carcere, per violenze a danni di un terzo ragazzo. Stessa storia nel 2018, con condanna a 2 anni di carcere, a Perugia, per violenza su altri giovani sportivi. Nel 2000, invece, ci sarebbe stato un patteggiamento per pornografia minorile.

Le ultime violenze in Ungheria

La Procura ha evidenziato come Traino avrebbe abusato di un sedicenne durante una trasferta in Ungheria, sfruttando il suo «ruolo di allenatore e aiuto allenatore presso la società sportiva cestistica» e, comunque, agendo «mediante violenza». Traino, secondo le ricostruzioni, avrebbe costretto il minore a «subire atti sessuali». Prima, in un luogo appartato dello spogliatoio del campo da basket, lo avrebbe abbracciato con forza e lo avrebbe palpeggiato sulle natiche e sulla pancia. In un’altra occasione gli avrebbe toccato il petto e la vittima si sarebbe ritratta «per il fastidio», si legge ancora negli atti. I fatti risalirebbero al 2023.

La trasferta in Abruzzo e la violenza su un 13enne

Nel 2020, durante una trasferta a Roseto degli Abruzzi, quando la vittima non aveva ancora compiuto 14 anni, Traino avrebbe accarezzato il suo interno coscia. L’anno successivo, dopo avere convinto l’adolescente a raggiungerlo nella sua stanza con un pretesto, lo avrebbe prima abbracciato e poi palpeggiato, diventando esplicito e insistente. Dopodiché, lo avrebbe minacciato di creargli problemi in allenamento. Dopo le denunce dei giovani era iniziata l’inchiesta. Ora, è arrivata la nuova richiesta di condanna. Il coach era stato arrestato nel 2024, quando il caso era esploso dopo l’emergere della prima vittima romana.

Il ruolo degli altri dirigenti della squadra

Attualmente sul banco degli imputati c’è anche un dirigente della Stella Azzurra coinvolto nella vicenda. L’accusa è di favoreggiamento: secondo la Procura, potrebbe avere coperto gli abusi dell’allenatore, avvenuti nella foresteria della società e durante le trasferte. Il caso Traino era emerso per la prima volta dopo la denuncia fatta da un collaboratore esterno della Stella Azzurra. Quest’ultimo avrebbe segnalato ai dirigenti i comportamenti anomali del coach, ma i suoi allarmi sarebbero rimasti inascoltati. Così, nel 2021, aveva deciso di rivolgersi alla polizia.