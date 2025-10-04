Unirai in difesa di Federica Corsini dopo l’elezione al Cdr del Tg2. «Inaccettabile che si attacchi una donna per chi sposa»

Il sindacato in difesa della storica giornalista di Viale Mazzini, moglie dell'ex ministro e oggi invitato Sangiuliano: «La sua elezione è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero»

Il sindacato Unirai esprime in una nota «sdegno e ferma condanna per il contenuto del post pubblicato dal profilo Instagram BoicotteRai, che offende e diffama la collega Federica Corsini, recentemente eletta nel Comitato di Redazione del Tg2, diffondendo insinuazioni lesive della sua onorabilità e professionalità». «L’elezione di Federica Corsini – sottolinea il sindacato dei giornalisti – è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero, con la partecipazione dei giornalisti del Tg2, che l’hanno votata come la più rappresentativa e autorevole per guidare il Cdr. Il suo incarico non comporta alcun privilegio, ma un impegno quotidiano, gratuito e gravoso, al servizio della redazione e della tutela dei diritti dei colleghi. Le insinuazioni diffuse dal profilo BoicotteRai, che riducono una professionista alla sua condizione familiare e la descrivono come parte di “riunioni di famiglia”, rappresentano un atto sessista, denigratorio e diffamatorio».

Unirai: «Dato mandato per procedere nelle sedi competenti»

«È inaccettabile – prosegue Unirai – che nel 2025 si attacchi una donna per chi sposa, anziché per ciò che fa e per come lavora». Unirai «ha dato mandato ai propri legali di procedere nelle sedi competenti per la tutela dell’immagine della collega e del sindacato. Chi diffonde o rilancia contenuti di questo tipo dovrà risponderne civilmente e penalmente», sottolinea la nota. E ribadisce «la piena solidarietà a Federica Corsini e alle colleghe dell’associazione Giornaliste Italiane e richiama tutti, a partire da chi si dichiara ‘difensore del servizio pubblico’, al rispetto della verità, della dignità delle persone e delle istituzioni sindacali che rappresentano i giornalisti Rai».