Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀGennaro SangiulianoRaiSindacatiTv

Unirai in difesa di Federica Corsini dopo l’elezione al Cdr del Tg2. «Inaccettabile che si attacchi una donna per chi sposa»

04 Ottobre 2025 - 16:00 Alba Romano
embed
federica corsini
federica corsini
Il sindacato in difesa della storica giornalista di Viale Mazzini, moglie dell'ex ministro e oggi invitato Sangiuliano: «La sua elezione è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero»

Il sindacato Unirai esprime in una nota «sdegno e ferma condanna per il contenuto del post pubblicato dal profilo Instagram BoicotteRai, che offende e diffama la collega Federica Corsini, recentemente eletta nel Comitato di Redazione del Tg2, diffondendo insinuazioni lesive della sua onorabilità e professionalità». «L’elezione di Federica Corsini – sottolinea il sindacato dei giornalisti – è avvenuta in modo democratico, trasparente e libero, con la partecipazione dei giornalisti del Tg2, che l’hanno votata come la più rappresentativa e autorevole per guidare il Cdr. Il suo incarico non comporta alcun privilegio, ma un impegno quotidiano, gratuito e gravoso, al servizio della redazione e della tutela dei diritti dei colleghi. Le insinuazioni diffuse dal profilo BoicotteRai, che riducono una professionista alla sua condizione familiare e la descrivono come parte di “riunioni di famiglia”, rappresentano un atto sessista, denigratorio e diffamatorio».

Unirai: «Dato mandato per procedere nelle sedi competenti»

«È inaccettabile – prosegue Unirai – che nel 2025 si attacchi una donna per chi sposa, anziché per ciò che fa e per come lavora». Unirai «ha dato mandato ai propri legali di procedere nelle sedi competenti per la tutela dell’immagine della collega e del sindacato. Chi diffonde o rilancia contenuti di questo tipo dovrà risponderne civilmente e penalmente», sottolinea la nota. E ribadisce «la piena solidarietà a Federica Corsini e alle colleghe dell’associazione Giornaliste Italiane e richiama tutti, a partire da chi si dichiara ‘difensore del servizio pubblico’, al rispetto della verità, della dignità delle persone e delle istituzioni sindacali che rappresentano i giornalisti Rai».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sciopero per Gaza, A Milano la polizia usa gli idranti in piazza Duomo: 12 fermati. Tensione anche a Torino. Cgil: «Più di 2 milioni in 100 piazze» – La diretta

2.

I furti degli steward di Ryanair, dal contrabbando di sigarette ai contanti: «Mi sono fatto piscina e pannelli solari»

3.

Garlasco, il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33: «Ho detto il contrario? Non ricordo»

4.

«Fermati, l’acqua mi sta trascinando via». L’ultima telefonata alla moglie prima di morire: così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

5.

Dal bar spariscono migliaia di euro in Gratta e vinci, arrestato il dipendente. Il sistema con cui rubava quelli vincenti: come si è fatto scoprire

leggi anche
Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano
POLITICA

Chiesto il processo per Maria Rosaria Boccia. L’accusa di stalking e lesioni sull’ex ministro Sangiuliano: l’elenco dei reati contestati dai pm

Di Giovanni Ruggiero
POLITICA

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»

Di Ugo Milano
gennaro sangiuliano dichiarazioni avvocato archiviazione
POLITICA

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

Di Ygnazia Cigna