Israele cede a Trump: sì a un primo ritiro delle truppe da Gaza. Netanyahu: «Voglio che gli ostaggi tornino per il Sukkot»

Sui media qatarioti riappare Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas, colpito dopo il raid di Doha

L’Idf dovrà lasciare la Striscia di Gaza. A garantirlo è il presidente Usa Donald Trump che ieri ha ringraziato il premier israeliano Netanyahu per «aver sospeso» i raid a Gaza City. Anche se, in tarda serata, un bombardamento israeliano ha provocato «57 vittime, di cui 40 solo nella città», riferisce Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile, soccorsi che operano sotto l’autorità di Hamas. Al Tuffah colpita una palazzina con 17 morti, tra cui 7 bambini tra i 2 e gli 8 anni. Questo lunedì a Sharm el Sheik, in Egitto, inizieranno i colloqui sui negoziati tra Hamas e la delegazione di Tel Aviv. Ci saranno il ministro per gli Affari Strategici israeliano, Ron Dermer, l’inviato speciale Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump, che contribuì agli accordi di Abramo, con l’ex primo ministro britannico Tony Blair.

Il nodo degli ostaggi: Netanyahu li vuole subito ma su questo punto Hamas non garantisce

«Tutti gli obbiettivi saranno raggiunti presto», ha dichiarato ieri Netanyahu assicurando che «Hamas sarà disarmata e la Striscia smilitarizzata». Il primo ministro israeliano spera che «i rapiti tornino per la festa del Sukkot (dal 6 al 12 ottobre)», confermando quindi i tempi rapidi. Successivamente in un’intervista a Channel 12 ha escluso ogni trattativa su questo punto. «Jared Kushner e Steve Witkoff arriveranno presto per concludere. Non vengono per fare giochetti. Non sono pronti a riaprire alcuna clausola relativa al rilascio degli ostaggi», ha dichiarato. Ma sul punto Hamas è stata chiara: 72 ore riconsegnare gli ostaggi israeliani, vivi o morti, è impossibile.

Riappare Khalil al-Hayya, capo negoziatore di Hamas, dopo il raid di Doha

Il canale qatariota Al-Araby ha intanto pubblicato quello che afferma essere il primo filmato di Khalil al-Hayya, capo negoziatore e uno dei leader di spicco di Hamas, da quando Israele ha tentato di assassinarlo in un attacco aereo in Qatar. Il filmato è stato rilanciato sui social del canale tv e la notizia è stata riportata dai media israeliani.