Omnibus, lite in tv tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: «Buffone, stai a cuccia», «Vergognati, fascista rosso» – Il video

Lo scontro mentre l'eurodeputata Benedetta Scuderi era collegata dopo il suo ritorno dalla missione con la Flotilla

Il conduttore Luca Telese e Daniele Capezzone si sono scontrati nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. In collegamento c’era l’eurodeputata di Alleanza Verdi – Sinistra Benedetta Scuderi, dopo la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla. In studio Capezzone ha accusato Scuderi di avere abbandonato gli altri attivisti insieme ai tre parlamentari, rientrando dopo l’abbordaggio nel giro di poche ore. «Quatto parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio», ha detto. Poi ha dichiarato che l’eurodeputata è al soldo di Hamas. Una dichiarazione su cui è prontamente intervenuto Telese: «La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista delle bugie, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado». «Vai con Hamas», gli ha replicato Capezzone. «Stai buono, stai a cuccia, buffone», gli ha detto il conduttore. E lì Capezzone perde le staffe: «Fascista rosso!».

Caos totale a Omnibus: Capezzone e Telese si affrontano in una battaglia di insulti e giornali volanti, Telese fugge dallo studio! #5ottobre #omnibusla7 #Capezzone #Telese @Capezzone @lucatelese

Grazie del video a Davide Scifo @strange_days_82 pic.twitter.com/iQFN4TriuI — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) October 5, 2025

Luca Telese e la protesta ghandiana: «Costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus, i miei colleghi mi perdoneranno»

Tutta la scena è stata seguita da Scuderi che in collegamento, nella bagarre, non ha potuto replicare. Più tardi, dopo aver abbandonato lo studio, Telese ha scritto su X: «Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus, poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il culo al “calduccio” (parole sue). I manifestanti di Roma? Amici dei terroristi. I parlamentari? Utili idioti e fifoni. Israele? Qualche eccesso. Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito finalmente decapezzonizzato, dunque civile».