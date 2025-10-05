Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOGazaGlobal Sumud FlotillaHamasIsraeleLa7TvVideo

Omnibus, lite in tv tra Capezzone e Telese sulla Flotilla: «Buffone, stai a cuccia», «Vergognati, fascista rosso» – Il video

05 Ottobre 2025 - 11:31 Stefania Carboni
embed
telese capezzone lite omnibus
telese capezzone lite omnibus
Lo scontro mentre l'eurodeputata Benedetta Scuderi era collegata dopo il suo ritorno dalla missione con la Flotilla

Il conduttore Luca Telese e Daniele Capezzone si sono scontrati nel corso della puntata di Omnibus trasmessa domenica 5 ottobre. In collegamento c’era l’eurodeputata di Alleanza Verdi – Sinistra Benedetta Scuderi, dopo la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla. In studio Capezzone ha accusato Scuderi di avere abbandonato gli altri attivisti insieme ai tre parlamentari, rientrando dopo l’abbordaggio nel giro di poche ore. «Quatto parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio», ha detto. Poi ha dichiarato che l’eurodeputata è al soldo di Hamas. Una dichiarazione su cui è prontamente intervenuto Telese: «La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista delle bugie, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado». «Vai con Hamas», gli ha replicato Capezzone. «Stai buono, stai a cuccia, buffone», gli ha detto il conduttore. E lì Capezzone perde le staffe: «Fascista rosso!».

Luca Telese e la protesta ghandiana: «Costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus, i miei colleghi mi perdoneranno»

Tutta la scena è stata seguita da Scuderi che in collegamento, nella bagarre, non ha potuto replicare. Più tardi, dopo aver abbandonato lo studio, Telese ha scritto su X: «Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus, poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il culo al “calduccio” (parole sue). I manifestanti di Roma? Amici dei terroristi. I parlamentari? Utili idioti e fifoni. Israele? Qualche eccesso. Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito finalmente decapezzonizzato, dunque civile».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Elisa piange un po’ per la Flotilla un po’ per i suoi affari. Nell’ultimo anno ha visto evaporare 292 mila euro di guadagni

2.

Beatrice Venezi, Beppe Vessicchio a Open: «Non condivido le sue idee, ma solidarizzo con lei. Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava. Poi commenti sgradevoli» – L’intervista

3.

«Occhi spaccanti», è battaglia sul brand. I legali di Raoul Bova: «Ecco perché Gabriele Picco mente sulla registrazione»

4.

Samira Lui, la Ruota della Fortuna e il padre mai avuto: «Ho provato a cercarlo ma forse non è pronto»

5.

Nina Moric accusa Fabrizio Corona: «Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola. Lui si dichiara nullatenente»

leggi anche
luciana litizzetto
CULTURA & SPETTACOLO

Luciana Littizzetto dalla parte della Global Sumud Flotilla: «Li ammiro, il loro un gesto politico»

Di Stefania Carboni
fermati flotilla
ESTERI

«Bendati e derubati, alcuni forzati a baciare la bandiera israeliana». Il racconto di Alessandro Mantovani, giornalista fermato sulla Flotilla

Di Alba Romano
scontri-roma-corteo-pro-pal
ATTUALITÀ

Roma, i video degli scontri tra le forze dell’ordine e un gruppo di manifestanti al corteo per Gaza

Di Alba Romano