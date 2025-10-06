I Coma Cose stavolta si sono lasciati. Davvero

Sabato scorso avevano dato forfait «per motivi personali» al concerto di Francesca Michielin, dove erano fra gli ospiti annunciati. Ora l'annuncio su Instagram

«Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati». Inizia con queste parole il post su Instagram in cui il duo Coma Cose annuncia la loro separazione. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni – hanno scritto sui social -. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere».

Il forfait al concerto di Francesca Michielin

Dopo voci di crisi, poi smentite, adesso la conferma. Che le cose non andassero a gonfie vele si poteva intuire anche dai loro appuntamenti pubblici. Sabato scorso avevano dato forfait «per motivi personali» al concerto di Francesca Michielin, dove erano fra gli ospiti annunciati. Finisce così un’epoca per una formazione artistica che era approdata al Festival di Sanremo con «Fiamme negli occhi» nel 2021, seguita da «L’addio», due anni dopo e infine la hit «Cuoricini».

«L’amore si trasforma ed è stato così anche per noi»

«Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale – scrive il duo -. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».