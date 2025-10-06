Dolores Dori ferita a morte nella sparatoria, le riprese del figlio 16enne: le immagini dell’agguato finito male – Il video

L'irruzione pistola alla mano della 44enne assieme a sua madre e al figlio 16enne in un campo nomadi di Lonato, nel Bresciano. La sparatoria in cui è rimasta ferita a morte ripresa dal ragazzo, arrestato con la nonna

Sarebbe stato il figlio 16enne della vittima a riprendere con lo smartphone la sparatoria in cui è rimasta ferita a morte sua madre, Dolores Dori. Lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda, nel Bresciano, Dori, 44 anni, di origini sinti, era stata scaricata in fin di vita davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre gravi ferite d’arma da fuoco. Le immagini diffuse dai carabinieri mostrano l’arrivo di Dori, della madre 59enne e del figlio nel campo nomadi di via Corte Ferrarini a Lonato. Qui avrebbero aperto il fuoco su alcune persone, le quali, nel rispondere all’aggressione, hanno ferito a morte Dolores, deceduta poco dopo in ospedale.

L’irruzione nel campo nomadi di Lonato

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la madre e il figlio della vittima hanno sfondato il cancello del campo nomadi di Lonato procedendo a tutta velocità in retromarcia. Da lì sarebbe poi iniziata la sparatoria, culminata con il ferimento della 44enne. Dolores Dori sarebbe poi stata trasportata al pronto soccorso poco distante dal marito, che però ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri hanno fermato la madre e il figlio della donna, mentre resta ancora irreperibile l’uomo, consuocero della vittima, ritenuto l’esecutore dell’omicidio.