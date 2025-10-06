Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀArrestiBresciaInchiesteLombardiaOmicidiSparatorieVideo

Dolores Dori ferita a morte nella sparatoria, le riprese del figlio 16enne: le immagini dell’agguato finito male – Il video

06 Ottobre 2025 - 18:13 Ugo Milano
embed
L'irruzione pistola alla mano della 44enne assieme a sua madre e al figlio 16enne in un campo nomadi di Lonato, nel Bresciano. La sparatoria in cui è rimasta ferita a morte ripresa dal ragazzo, arrestato con la nonna

Sarebbe stato il figlio 16enne della vittima a riprendere con lo smartphone la sparatoria in cui è rimasta ferita a morte sua madre, Dolores Dori. Lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda, nel Bresciano, Dori, 44 anni, di origini sinti, era stata scaricata in fin di vita davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre gravi ferite d’arma da fuoco. Le immagini diffuse dai carabinieri mostrano l’arrivo di Dori, della madre 59enne e del figlio nel campo nomadi di via Corte Ferrarini a Lonato. Qui avrebbero aperto il fuoco su alcune persone, le quali, nel rispondere all’aggressione, hanno ferito a morte Dolores, deceduta poco dopo in ospedale.

L’irruzione nel campo nomadi di Lonato

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la madre e il figlio della vittima hanno sfondato il cancello del campo nomadi di Lonato procedendo a tutta velocità in retromarcia. Da lì sarebbe poi iniziata la sparatoria, culminata con il ferimento della 44enne. Dolores Dori sarebbe poi stata trasportata al pronto soccorso poco distante dal marito, che però ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri hanno fermato la madre e il figlio della donna, mentre resta ancora irreperibile l’uomo, consuocero della vittima, ritenuto l’esecutore dell’omicidio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Brescia, scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare, in 4 riescono a farla franca

2.

La storia di Luca Romanin, morto 26 anni dopo l’incidente sugli sci, e di Michela che non lo ha mai lasciato. «Mollai il lavoro è stato un amore infinito»

3.

Il «prete calciatore» Don Coraglia trovato con 1.500 file pedopornografici sarà processato con rito abbreviato

4.

Chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati: il prete aveva dimenticato la trascrizione. Lei fa causa ma la Cassazione le dà torto

5.

Blitz neofascista in un bar di Roma dopo il corteo per Gaza: in trenta armati di caschi e bastoni picchiano manifestanti con bandiere palestinesi

leggi anche
dolores dori
ATTUALITÀ

Omicidio di Dolores Dori: fermati la madre e il figlio 16enne della vittima. Lei avrebbe iniziato a sparare, lui ha ripreso tutto con lo smartphone

Di Ugo Milano
ospedale desenzano del garda
ATTUALITÀ

Uccisa con tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale: sparito il marito di Dolores Dori. Il videomessaggio di lui con una pistola

Di Ugo Milano
ospedale desenzano del garda
ATTUALITÀ

Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito, il giallo di Dolores Dori: era stata abbandonata in fin di vita davanti all’ospedale

Di Alba Romano