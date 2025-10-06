Rissa tra giovani nel Beneventano: un 17enne è in coma dopo essere stato colpito con una mazza da baseball

Il giovane è ora in coma farmacologico. La prognosi è riservata. Ancora ignote le ragioni dell'aggressione

È di due feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica davanti a una discoteca di Montesarchio, nel Beneventano. Il più grave dei feriti, Gaetano, residente a Vitulano, è ora in prognosi riservata presso l’ospedale «San Pio» di Benevento dopo che una mazza da baseball lo ha colpito sfondandogli il cranio. I carabinieri hanno arrestato quattro giovani e stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare le ragioni dell’aggressione. Non si esclude l’ipotesi della spedizione punitiva.

Le condizioni dei giovani ricoverati

La violenta rissa è scoppiata intorno alle 3 di notte in via Cirignano a Montesarchio, all’esterno della discoteca Xuè. Le vittime stavano uscendo dal locale, dove avevano assistito a un concerto del rapper Frezza, quando sono stati raggiunti dagli altri giovani che li hanno aggrediti senza un motivo apparente. Le condizioni dei feriti hanno immediatamente richiesto il ricovero in ospedale. Arrivato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento, Gaetano C., è stato operato d’urgenza nel reparto di neurochirurgia, per poi essere trasferito in rianimazione. Il giovane, che ha riportati gravi traumi dopo essere stato colpito al cranio con una mazza da baseball, è ora tenuto in coma farmacologico e la sua prognosi è riservata. Meno gravi le condizioni dell’altro giovane, di 18 anni, per il quale la prognosi è di pochi giorni.

Le ricerche degli inquirenti

Con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti sul posto, gli inquirenti hanno identificato quasi immediatamente gli aggressori. Sono stati quindi fermati quattro giovani, due dei quali maggiorenni, individuati poco dopo l’aggressione a Benevento, dove avevano fatto immediato ritorno. Il sostituto procuratore Marilisa Capitanio ha deciso di inviare in carcere tre di loro, mentre si è riservata di decidere sulla posizione del quarto giovane che, a differenza degli altri, ha collaborato con gli inquirenti sulla ricostruzione della maxi rissa. Stando alle prime dichiarazioni rese ai carabinieri, non ci sarebbe stata alcuna discussione tra i ragazzi coinvolti, ma si indaga su liti pregresse.

Il sindaco sconcertato: «C’è chi esce non per divertirsi, ma per altro»

Il sindaco Carmelo Sandomenico non ha esitato a definire sconcertante quanto accaduto davanti alla discoteca. «Purtroppo – sottolinea la fascia tricolore – c’è chi esce non per divertirsi ma per altro e questa brutale aggressione lo dimostra». Il primo cittadino ha parlato di violenze inaudite e ha auspicato che le oltre 100 telecamere installate, dotate anche di lettura ottica, non debbano servire per riprendere questi episodi.

