Tiktoker entra in una scuola e pubblica un video senza autorizzazione: denunciato, ora rischia il carcere

Le accuse sono interruzione di pubblico servizio e interferenze illecite nella vita privata

Un giovane tiktoker è stato denunciato dopo essere entrato in una scuola e aver girato senza alcuna autorizzazione video da pubblicare sui suoi canali social, dove conta migliaia di follower. È successo alcuni giorni fa in un liceo di Telese Terme (Benevento). Il giovane è riuscito ad entrare nell’istituto durante l’orario di lezione e ha cominciato a riprendere personale e studenti. L’indagine è scaturita a seguito della diffusione online del video. Il giovane è stato identificato ed è ora indagato per interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio.

Cosa rischia il giovane tiktoker

Secondo gli inquirenti, l’iniziativa del giovane sarebbe stata finalizzata alla pura visibilità mediatica, ma ciò non toglie che il suo gesto abbia comportato molteplici violazioni in tema di tutela della privacy e svolgimento dell’attività scolastica. Il tiktoker ha infatti disturbato le lezioni e ripreso studenti e insegnanti, per poi pubblicare online il risultato della sua incursione. Docenti e genitori hanno quindi segnalato l’accaduto ai carabinieri, che hanno deferito il giovane all’autorità giudiziaria. Il ragazzo, come detto, dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio (l’attività scolastica) e di interferenze illecite nella vita privata per aver ripreso, senza consenso, alunni e docenti. Per il primo reato la pena può arrivare fino a un anno di reclusione, per il secondo il massimo della pena, in caso di condanna, è la reclusione da sei mesi a quattro anni.