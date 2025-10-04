Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Basta carta igienica nei bagni a scuola, i bambini devono chiederla alla maestra: la scelta anti-spreco di un istituto che fa discutere i genitori

04 Ottobre 2025 - 17:45 Alba Romano
stop carta igienica scuola
«Non è questa la strada per insegnare a bambini di 6/7 anni come usare meglio la carta», polemizza un genitore. Ma la scuola resta ferma sulla sua scelta

Nell’istituto comprensivo di Montecchio Maggiore, nel Vicentino, la carta igienica nei bagni diventa utilizzabile solo su richiesta: i rotoli resteranno in classe e gli alunni potranno prenderli solo chiedendo alla maestra. Nei giorni scorsi, la dirigente scolastica Francesca D’Antuono ha comunicato la decisione alle famiglie, spiegando che l’iniziativa mira a contenere i costi e ridurre gli sprechi. Nella circolare si legge che l’intervento è stato reso necessario a causa «dell’eccessivo consumo di carta igienica, usata dagli alunni anche per asciugarsi le mani».

Genitori divisi

Non tutti, però, vedono questa scelta di buon occhio. Come riporta il Corriere della Sera, tra i genitori si moltiplicano le perplessità. «Sono bambini di 6/7 anni. Episodi di maleducazione o di uso improprio dei bagni capitano persino nei bar tra adulti, figuriamoci a scuola. Ma non credo che questa sia la strada giusta per insegnare loro a usare meglio la carta igienica», afferma un genitore. Il rischio, sottolineano alcune famiglie, è che i più piccoli si sentano in imbarazzo a chiedere la carta e finiscano per trattenersi o non utilizzare i servizi, con conseguenze serie. «E se la maestra ne consegnasse troppo poca rispetto alle reali esigenze? Nessun adulto accetterebbe mai di trovarsi in un luogo pubblico dove deve chiedere la carta igienica a un superiore», aggiunge lo stesso genitore.

La proposta di portare i rotoli da casa

Tra le proposte emerse tra le famiglie, alcune puntano a soluzioni più collaborative: organizzare raccolte di rotoli portati da casa, in modo che ogni bambino contribuisca, senza penalizzare nessuno. Ma la scuola, per ora, resta ferma sulla sua decisione, ritenendo di aver adottato il metodo più efficace per insegnare ai bambini un uso più consapevole e rispettoso delle risorse dell’istituto.

