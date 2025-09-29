Roma, occupato il liceo Cavour: «Per il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla»

Gli studenti hanno occupato il liceo e esposto uno striscione che recita: «Blocchiamo tutto per fermare lo Stato terrorista di Israele»

Centinaia di studenti stanno occupando sin dalle prime ore del mattino il liceo Cavour a Roma, in zona Colosseo. «Blocchiamo tutto per fermare lo Stato terrorista di Israele» recita lo striscione che i ragazzi del Collettivo Autonomo del Liceo Cavour e le sigle Osa hanno srotolato sulla balaustra della scuola insieme a bandiere della Palestina e fumogeni. «Oggi 29 settembre occupiamo il liceo Cavour fianco a fianco con gli studenti e le studentesse che da anni si mobilitano al fianco del popolo e della resistenza palestinese e che il 22 settembre sono scesi a centinaia in piazza per lo sciopero generale!», scrive il movimento studentesco Osa. Nel comunicato diffuso sui social media, gli studenti esprimono il loro supporto anche alla Global Sumud Flotilla, definendo l’occupazione del Cavour «un altro miglio percorso dall’equipaggio di terra, per rompere il blocco navale di Israele».

Il comunicato degli studenti

Anche il Collettivo Autonomo del liceo Cavour ha diffuso online un comunicato nel quale spiegano le motivazioni alla base dell’occupazione: «Rappresenta una rottura con le tradizioni precedenti, che non nasce unicamente dal desiderio di rappresentare le nostre lotte. Al contrario, scaturisce da una profonda necessità politica di contribuire, attraverso azioni forti e conflittuali, alla lotta alla resistenza palestinese». Gli studenti lamentano anche la direttiva dell’Ufficio scolastico Regionale che vieta all’interno dei collegi docenti di parlare del conflitto palestinese: «Complicità è anche questo! È censura. È funzionalizzare l’istruzione agli interessi del governo, permettendo a questo esecutivo di continuare indisturbato la sua complicità nel sangue».