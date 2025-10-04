Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Polignano a Mare: il treno fa cinque ore di ritardo, i passeggeri scendono e ballano la pizzica – Il video

04 Ottobre 2025 - 22:09 Alba Romano
Tra risate e applausi, i viaggiatori hanno trasformato l’attesa in una danza condivisa

Da incubo a festa: a Polignano a Mare, in provincia di Bari, un ritardo del treno di oltre cinque ore ha unito i passeggeri in un’improvvisata parentesi di ballo. Il disagio si è trasformato infatti in un momento di allegria collettiva finendo con una pizzica sul marciapiede della stazione. È accaduto nella tarda serata del 2 ottobre, quando i passeggeri diretti a Lecce si sono ritrovati bloccati a causa del maltempo che, nel pomeriggio, aveva paralizzato la circolazione ferroviaria tra Ostuni e Brindisi. Invece di lamentarsi, qualcuno è sceso e ha acceso una cassa bluetooth, facendo partire la musica. In pochi minuti il marciapiede della stazione è diventato una pista da pizzica improvvisata.

La pizzica e il trenino

Le prime note di «Aria Caddhipulina», brano della musica salentina, sono bastate per scatenare un gruppo di passeggeri. Tra risate, battiti di mani e passi di pizzica, i viaggiatori hanno trasformato l’attesa in una danza collettiva. Qualcuno ha persino organizzato un trenino umano, ironia della sorte, mentre quello vero restava fermo. La scena è stata immortalata in un video pubblicato su TikTok da una delle viaggiatrici ed è diventata virale nel giro di poche ore. Migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti hanno celebrato lo spirito dei passeggeri: «Persino i ferrovieri si sono uniti al ballo», scrive qualcuno.

