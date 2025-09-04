Si staccano dal corteo ProPal e bloccano un binario: il blitz in stazione a Pisa, circolazione ferma per un’ora

La situazione si è risolta senza scontri con le forze dell'ordine. Ritardi fino a due ore per alcuni convogli

Centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato per circa un’ora la circolazione dei treni alla stazione di Pisa nella serata di giovedì 4 settembre. Si tratta di un gruppo di persone che ha preso parte al corteo di circa 1.500 manifestanti scesi in piazza per sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla e che si è concluso proprio di fronte alla stazione.

Evitati gli scontri con la polizia

Raggiunta la piazza, centinaia di manifestanti si sono diretti verso il primo binario, imbrattando un treno e interrompendo la circolazione ferroviaria. Al di là dell’occupazione dei binari, durata circa un’ora, la situazione si è risolta senza scontri con le forze dell’ordine, con i partecipanti che sono tornati tutti nella piazza davanti alla stazione dove si è concludendo il presidio. L’iniziativa ha causato ritardi a numerosi convogli, sia regionali, sia a lunga percorrenza, con ritardi stimati fino a due ore.

