Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ATTUALITÀIncidenti ferroviariLombardiaMilanoTrasporti pubbliciTrenitalia

Trivellata per errore una galleria tra Cadorna e Malpensa. Ritardi e disagi: dimezzati i treni da e per l’aeroporto

16 Settembre 2025 - 16:29 Ugo Milano
embed
malpensa-express-cadorna
malpensa-express-cadorna
Alcuni lavori all'autostrada A8 hanno danneggiato una galleria nel tratto Castellanza-Rescaldina: «Forati i conci di cemento»

Sembra più grave del previsto il danneggiamento della galleria ferroviaria sotto l’autostrada Milano-Varese. Resterà parzialmente chiusa anche oggi, e forse per giorni, la tratta tra Castellanza e Rescaldina, che collega la stazione di Milano Cadorna a Malpensa. Ieri, 15 settembre, alcuni blocchi di cemento erano precipitati dal sui binari causando disagi e ritardi. In una nota di Ferrovienord si legge che «nel corso dei lavori autostradali, sono state effettuate attività di trivellazione che hanno forato i conci della sottostante galleria».

Disagi al Malpensa Express

A causa dei danni sono state cancellate alcune corse, nello specifico quelle del minuto 57 verso Malpensa e quelle del minuto 50 verso Cadorna. Sarà ancora possibile raggiungere l’aeroporto con i treni Malpensa Express in partenza da Cadorna al minuto 27 di ogni ora. Attivi anche i treni che partono e arrivano a Milano centrale. Incerta la riapertura, il gestore non ha garantito una data di ripristino perché andranno fatte verifiche strutturali della parte danneggiata.

Foto copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Uno dei treni Malpensa Express in stazione Cadorna a Milano

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»

2.

Milano, uomo di 70 anni tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma precipita addosso a una passante. Lei muore, lui sopravvive

3.

Il paziente zero, il focolaio, i sintomi: a Verona c’è un’epidemia da chikungunya

4.

Foto dei neonati sepolti a Parma al processo, Chiara Petrolini esce. Non regge neanche il suo ex: le lacrime di un maresciallo

5.

Abiti firmati, auricolari e manicure impeccabile: ora i borseggiatori a Roma sono insospettabili

leggi anche
pro-pal-pisa-stazione
ATTUALITÀ

Si staccano dal corteo ProPal e bloccano un binario: il blitz in stazione a Pisa, circolazione ferma per un’ora

Di Ugo Milano
strage-brandizzo
ATTUALITÀ

La curva cieca, i tre “no” e la frenata «impossibile» del treno in corsa: tutta la verità su Brandizzo in un documento inedito a due anni dalla strage

Di Alba Romano
treni ritardo 2 ottobre inchiesta
ATTUALITÀ

«I treni Roma – Milano ad agosto avranno oltre un’ora di ritardo». Lo studio che spiega i rallentamenti sull’alta velocità

Di Alba Romano