Trivellata per errore una galleria tra Cadorna e Malpensa. Ritardi e disagi: dimezzati i treni da e per l’aeroporto

Alcuni lavori all'autostrada A8 hanno danneggiato una galleria nel tratto Castellanza-Rescaldina: «Forati i conci di cemento»

Sembra più grave del previsto il danneggiamento della galleria ferroviaria sotto l’autostrada Milano-Varese. Resterà parzialmente chiusa anche oggi, e forse per giorni, la tratta tra Castellanza e Rescaldina, che collega la stazione di Milano Cadorna a Malpensa. Ieri, 15 settembre, alcuni blocchi di cemento erano precipitati dal sui binari causando disagi e ritardi. In una nota di Ferrovienord si legge che «nel corso dei lavori autostradali, sono state effettuate attività di trivellazione che hanno forato i conci della sottostante galleria».

Disagi al Malpensa Express

A causa dei danni sono state cancellate alcune corse, nello specifico quelle del minuto 57 verso Malpensa e quelle del minuto 50 verso Cadorna. Sarà ancora possibile raggiungere l’aeroporto con i treni Malpensa Express in partenza da Cadorna al minuto 27 di ogni ora. Attivi anche i treni che partono e arrivano a Milano centrale. Incerta la riapertura, il gestore non ha garantito una data di ripristino perché andranno fatte verifiche strutturali della parte danneggiata.

Foto copertina: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Uno dei treni Malpensa Express in stazione Cadorna a Milano