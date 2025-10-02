Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ESTERIChallengeInchiesteTikTokUSAVideo

Aiuta un tiktoker che si fingeva cieco e riceve in cambio 100mila dollari. Poi viene rapinato dal nipote e dalla sua banda – Il video

02 Ottobre 2025 - 08:07 Ugo Milano
embed
Il premio ricevuto dall'uomo per la sua gentilezza ha fatto gola a 5 persone, che ora sono accusate di rapina e sequestro di persona

Ha aiutato un tiktoker che si fingeva cieco, e in cambio l’influencer gli ha regalato 100mila dollari. Ma due settimane dopo il «buon samaritano» è finito vittima di un sequestro e di una rapina. Per poi scoprire che tra i malviventi c’era anche suo nipote. È la storia di Curtis Dixon, 61enne del Michigan, punito per la sua gentilezza dimostrata nella challenge. Si legge su People che i rapinatori hanno agito lo scorso 1 settembre, attratti dal corposo premio. L’uomo è stato prima rapito e costretto a prelevare contanti da alcuni bancomat, per poi essere scaricato vicino alla sua macchina data alle fiamme.

L’esperimento sociale su TikTok

Il tiktoker e creator Zachery Dereniowski, che sulla piattaforma si chiama «mdmotivator», porta avanti spesso delle candid camera al contrario, testando bontà e gentilezza dei passanti. Per il premio di Dixon era arrivato persino a raccogliere la cifra record di 100mila dollari, con una colletta fatta tra i follower. Nel video si vede l’influencer che consegna un anticipo di mille dollari in contanti.

@mdmotivator “God told me to help you” (GoFundMe 1N B10) #money #homeless #wedding #kindness #married ♬ original sound – Zachery Dereniowski

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dalle autorità del Michigan, la banda avrebbe adescato Dixon usando una complice. La donna avrebbe finto un guasto della sua auto, chiedendo un passaggio al 61enne e conducendolo nelle mani dei rapinatori. Dopo avergli fatto prelevare contanti da vari sportelli gli avrebbero bruciato la macchina lasciandolo legato. La stessa sorte nel frattempo era stata riservata alla moglie rimasta a casa, che dopo la rapina è riuscita a chiamare la polizia. I malviventi sono ora accusati di rapina e sequestro di persona. Tra i nomi contenuti nella denuncia spicca quello di uno dei nipoti della coppia.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La Flotilla è stata abbordata da Israele. Cannoni d’acqua e segnali bloccati. Sciopero generale venerdì 3 ottobre: «Blocchiamo tutto»

2.

Usa, cosa succede con lo shutdown. Trump: «Licenzieremo tanta gente. Saranno Democratici»

3.

Global Sumud Flotilla, l’esercito di Israele sta arrivando: «Ci prepariamo all’abbordaggio»

4.

La nave spagnola «Furor» non ha ancora raggiunto la Flotilla: ecco quali (e dove) sono le imbarcazioni internazionali che dovrebbero proteggere la missione

5.

Flotilla verso Gaza, Meloni: «Risparmiateci le lezioni sulla pace se volete l’escalation». Israele pronta ad agire

leggi anche
maschera anti gas
ATTUALITÀ

Teramo, trovato morto davanti al computer con indosso una maschera antigas. Tra le ipotesi una challenge social

Di Ugo Milano
Facebook carabinieri anonimo identificata denunciata
ATTUALITÀ

16enne trovato impiccato a casa, si indaga per istigazione al suicidio: l’ipotesi della sfida social Blackout Challenge

Di Redazione
TECNOLOGIA

L’Agcom fa rimuovere su TikTok i video della challenge sulla “cicatrice francese”

Di Redazione