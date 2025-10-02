Aiuta un tiktoker che si fingeva cieco e riceve in cambio 100mila dollari. Poi viene rapinato dal nipote e dalla sua banda – Il video

Il premio ricevuto dall'uomo per la sua gentilezza ha fatto gola a 5 persone, che ora sono accusate di rapina e sequestro di persona

Ha aiutato un tiktoker che si fingeva cieco, e in cambio l’influencer gli ha regalato 100mila dollari. Ma due settimane dopo il «buon samaritano» è finito vittima di un sequestro e di una rapina. Per poi scoprire che tra i malviventi c’era anche suo nipote. È la storia di Curtis Dixon, 61enne del Michigan, punito per la sua gentilezza dimostrata nella challenge. Si legge su People che i rapinatori hanno agito lo scorso 1 settembre, attratti dal corposo premio. L’uomo è stato prima rapito e costretto a prelevare contanti da alcuni bancomat, per poi essere scaricato vicino alla sua macchina data alle fiamme.

L’esperimento sociale su TikTok

Il tiktoker e creator Zachery Dereniowski, che sulla piattaforma si chiama «mdmotivator», porta avanti spesso delle candid camera al contrario, testando bontà e gentilezza dei passanti. Per il premio di Dixon era arrivato persino a raccogliere la cifra record di 100mila dollari, con una colletta fatta tra i follower. Nel video si vede l’influencer che consegna un anticipo di mille dollari in contanti.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dalle autorità del Michigan, la banda avrebbe adescato Dixon usando una complice. La donna avrebbe finto un guasto della sua auto, chiedendo un passaggio al 61enne e conducendolo nelle mani dei rapinatori. Dopo avergli fatto prelevare contanti da vari sportelli gli avrebbero bruciato la macchina lasciandolo legato. La stessa sorte nel frattempo era stata riservata alla moglie rimasta a casa, che dopo la rapina è riuscita a chiamare la polizia. I malviventi sono ora accusati di rapina e sequestro di persona. Tra i nomi contenuti nella denuncia spicca quello di uno dei nipoti della coppia.