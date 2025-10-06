Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Sondaggio Swg, dopo scioperi e Flotilla crescono solo Fratelli d’Italia e Avs – I dati

06 Ottobre 2025 - 20:15 Giulia Norvegno
Bonelli, Fratoianni, Meloni
Bonelli, Fratoianni, Meloni
Solo Avs incassa un dividendo da scioperi e manifestazioni pro Gaza . Nessun effetto sul campo largo, mentre nel centrodestra il muso duro premia Giorgia Meloni e non Matteo Salvini

Sono Fratelli d’Italia e Verdi e Sinistra a crescere di più quest’ultima settimana secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Sia il partito di Giorgia Meloni, che quello guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli registrano una crescita dello 0,3%. In calo invece il Partito Democratico, che incassa un -0,2%. In trend negativo anche il Movimento 5 Stelle -0,1% e la Lega -0,2%. Stabile Forza Italia.

Tra le forze politiche minori, frenano Azione e +Europa. Stabile invece Italia Viva.

