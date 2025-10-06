Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Trump fa la sua danza davanti ai marinai riuniti per il 250esimo anniversario della Marina americana – Il video

06 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2025 In occasione del 250esimo anniversario della Marina americana, Donald e Melania Trump hanno preso parte alla cerimonia “Titans of the Sea” a bordo della portaerei USS George H.W. Bush. Durante l’evento, la coppia presidenziale ha assistito a una maestosa esibizione delle forze navali, con manovre aeree, dimostrazioni dei Navy SEAL, lanci di missili e fuoco d’artiglieria sull’Atlantico. All'arrivo sul palco sul ponte della portaerei Trump ha ballato la sua iconica danza. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

