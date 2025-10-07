Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
Al Bano: «I Coma Cose come me e Romina? No, siamo agli antipodi»

07 Ottobre 2025 - 15:25 Alba Romano
al bano coma cose
al bano coma cose
Il commento dell'artista all'Adnkronos: «Ecco perché non me la sono sentita di duettare con loro durante la serata cover di Sanremo dell'anno scorso»

«Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto». Questo il commento di Al Bano Carrisi all’Adnkronos sulla separazione sentimentale e artistica dei Coma_Cose. Il Leone di Cellino, ora in vacanza i nipotini a Zagabria, spiega anche perché non ha duettato con loro allo scorso Festival di Sanremo.

Colpa di Carlo Conti

Quando si doveva scegliere la cover e il duetto per la serata del venerdì, il maestro Enrico Melozzi, che ha guidato l’orchestra sanremese per la coppia durante il Festival, aveva contattato Al Bano per capire se volesse partecipare. Ma lui rifiutò e infatti i Coma_Cose cantarono “L’estate sta finendo” insieme a Johnson Righeira. «Non me la sono sentita – spiega Al Bano – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all’Ariston dalla finestra. Con i Coma_Cose siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita». «Questo non significa – precisa – che io e Romina siamo migliori di loro ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro».

