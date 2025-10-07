Scuderi (Avs): Ue muore nel silenzio sul genocidio a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 07 ottobre 2025 “Oggi 7 ottobre, l'anniversario di un attacco terribile e sanguinoso – che sì, condanno, senza remore. Ma allora perché voi non condannate l'8, il 9, il 10, l'11 ottobre? Perché dopo due anni di genocidio palestinese e pulizia etnica, ancora non facciamo niente per fermare Israele?". Così l'europarlamentare dei Verdi Benedetta Scuderi intervenendo alla plenaria di Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev