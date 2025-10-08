Alessandro Borghese, polemiche per la frase sul figlio 19enne mai conosciuto: «Sono un superpapà responsabile» – Il video

Lo definisce un «errore di gioventù» quel figlio avuto quasi vent'anni fa, quando lavorava anche sulle navi da crociera. Gli attacchi sui social contro lo chef di Quattro ristoranti al podcast di Gianluca Gazzoli

«Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto». Lo chef Alessandro Borghese, conduttore del format 4 Ristoranti, ha parlato del figlio mai incontrato al podcast Passa dal BSMT. Intervistato da Gianluca Gazzoli, Borghese ha spiegato di non avere un rapporto con il figlio, nato 19 anni fa, ma di sapere cosa fa e di supportarlo anche economicamente: «Seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita, insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù». Borghese è sposato con Wilma Oliveiro, compagna anche in affari, con cui ha avuto due figlie. Lo chef ha raccontato in varie occasioni di aver girato il mondo da giovane nelle cucine delle navi, tra cui l’Achille Lauro affondata nel 1994: «Ero a bordo, ci recuperò una petroliera. Ho ricordi lucidi e meno lucidi di quei momenti», ha detto.

«L’ho saputo molto tempo dopo la nascita»

«Fa il musicista, quindi abbiamo qualcosa in comune. Jazz, blues, rock… sono cresciuto in una scuola americana quello è il mio mondo», ha raccontato ancora Borghese che è figlio del produttore Luigi Borghese e l’attrice Barbara Bouchet. «Non l’ho mai incontrato, è difficile coniugare le due cose. Ma nella vita non si sa mai», ha raccontato a Gazzoli. «Io sono un personaggio pubblico, non mi nascondo. Anche lui sa chi sono io». In un’intervista al Giorno lo chef aveva spiegato di aver saputo del figlio molto tempo dopo la nascita, ma di aver provveduto da subito a supportarlo: «Ci sono delle dinamiche particolari. Ma l’ho subito riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore», aveva confessato.

Le critiche sui social: «Farebbe meglio a non dare interviste…»

Le dichiarazioni di Borghese hanno innescato commenti critici sui social. Dopo che lo chef era già stato al centro di una polemica per avere rivendicato la sua gavetta senza stipendio, ora qualcuno ironizza: «Dovrebbe limitarsi a 4 ristoranti, perché ogni volta che apre bocca si scava la fossa da solo». E ancora: «Definisce il figlio un “errore” e “non è facile coniugare le cose”. Ma va…», «Pensa avere un figlio e parlarne con tale indifferenza». Durante la puntata Borghese è tornato sul tema dei giovani su cui era stato attaccato: «Io ho lavorato alla pari. Adesso se lo dici ti dicono che sei uno schiavista. Ai miei ragazzi do tredicesima, quattordicesima e welfare. Oggi i giovani vogliono tutto e subito. Qualcuno arriva e ti chiede: “Quanto guadagno? Quali sono i giorni liberi?”. Io rispondo “dimmi cosa sai fare”».

