Fedez dice addio ai social, il cambio di vita drastico: «Ora parlerò solo con la mia musica e le mie produzioni creative»

Ecco cosa ha scritto il rapper sul suo canale Instagram

Fedez si prende una pausa dai riflettori e dai social. Il rapper, da tempo al centro dell’attenzione mediatica, ha annunciato il suo ritiro dai social, scegliendo di comunicare solo attraverso la musica e i propri progetti creativi. Ad annunciarlo è lui stesso. Un cambio radicale per l’artista che un tempo era abituato a condivideva quasi ogni dettaglio della propria vita quotidiana. Ma già negli ultimi mesi, Fedez era comparso solo sporadicamente nelle storie Instagram, condividendo estratti del suo podcast Pulp, realizzato insieme a Mr. Marra.

L’annuncio di Fedez

Ora, il rapper ha deciso di rompere il silenzio con un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano: «Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi», ha scritto il cantante. Le motivazioni dietro questa scelta non sono state spiegate, ma appare chiaro il desiderio di Fedez di voler tornare a far parlare di sé solo per i suoi progetti professionali.