Gaza, Hamas e Israele si scambiano le liste dei prigionieri. Il Qatar non si fida di Tel Aviv: «Vogliamo garanzie scritte» – La diretta

08 Ottobre 2025 - 10:56 Ugo Milano
Terzo giorno di trattative a Sharm el-Sheikh: è arrivata la delegazione americana con Witkoff e Kushner. Arresti e interrogatori a tappeto in cisgiordania


Riprendono i colloqui in Egitto tra Hamas e Israele, con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. Le due delegazioni hanno consegnato le liste di prigionieri e ostaggi che dovrebbero prendere parte allo scambio, uno dei punti principali del piano di pace di Trump che avverrà qualora si dovesse trovare una quadra sul cessate il fuoco. Ieri, durante il secondo giorno di trattative, Hamas ha dato il via libera alla riconsegna di armi a un comitato egiziano-palestinese. Ma si è opposto alla figura di Tony Blair come leader del governo di transizione della Striscia.  

08 Ottobre 2025 - 08:30

Cisgiordania, decine di palestinesi aggrediti e interrogati

Continuano le operazioni militari e di polizia israeliane. All’alba decine di cittadini sono stati aggrediti, ammanettati, bendati e interrogati nel campo di Al-Arroub, nel governatorato di Hebron in Cisgiordania. Le persone fermate sono state sentite all’interno del Centro sociale giovanile del quartiere, prima di essere rilasciati. I soldati dell’Idf avrebbero anche sparato diversi colpi mentre alcuni fedeli uscivano dalla preghiera dell’alba, al momento non risultano esserci feriti.

08 Ottobre 2025 - 09:00

Qatar: «Vogliamo forti garanzie scritte da Israele, il diavolo sta nei dettagli»

«Servono forti garanzie internazionali scritte» per assicurarsi che Israele rispetti i propri obblighi, come pattuito nell’accordo di pace. A sostenere fortemente questa posizione è il ministro degli Esteri qatariota Majed al-Ansari. Sempre secondo al-Ansari, le parti avrebbero già trovato un accordo su tutti i 20 principi, ma «il diavolo si nasconde nei dettagli». Ieri Hamas ha dato il suo via libera alla riconsegna di armi, ma si è opposto alla figura di di Tony Blair come leader del governo di transizione della Striscia.

08 Ottobre 2025 - 10:00

Wsj: «Hamas rivuole il corpo di Yahya e Muhammad Sinwar»

Lo scambio di prigionieri e ostaggi, come previsto dalla prima bozza dell’accordo, dovrebbe avvenire entro 72 ore dall’inizio del cessate il fuoco. Al termine della giornata di martedì sarebbero stati proprio i portavoce di Hamas a mettere nero su bianco gli avanzamenti compiuti nei negoziati, ammettendo la possibilità che lo scambio avvenga entro il fine settimana. Nella lista recapitata ai delegati di Tel Aviv dal gruppo armato non ci sono però solo prigionieri detenuti nelle carceri israeliane. Secondo il Wall Street Journal, Hamas avrebbe chiesto di ricevere indietro il corpo di Yahya Sinwar e Muhammad Sinwar, leader dei miliziani uccisi dall’esercito dello Stato ebraico negli scorsi mesi.

08 Ottobre 2025 - 10:26

Hamas e Israele si scambiano le liste dei prigioneri. Witkoff e Kushner arrivati a Sharm

I negoziatori di Israele e Hamas si sono scambiati gli elenchi degli ostaggi e dei prigionieri da rilasciare nell’ambito dell’accordo di pace scaturito dal programma di Donald Trump. Lo ha fatto sapere un alto funzionario del gruppo armato, Taher Al-Nounou a margine del tavolo negoziale a Sharm el-Sheikh, in Egitto. «Siamo ottimisti», ha ribadito Al-Nounou. Proprio nelle ultime ore sono giunti nella nota località balneare anche i rappresentati americani: si tratta dell’invitato speciale Steve Witkoff e del genero di Trump Jared Kushner, artefici dei 20 punti verso la pace stilati dalla Casa Bianca.

