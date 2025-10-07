Gaza, nuovi raid su Khan Younis: morto un bambino. Oggi secondo round di colloqui a Sharm, Hamas: «Clima positivo»

Nella seconda ricorrenza del massacro del 7 ottobre, il presidente Mattarella ha ricordato a Israele di «applicare le norme del diritto umanitario con pienezza»

Si è concluso «in un clima positivo» il primo giorno di colloqui tra Hamas e i mediatori egiziani, tenutosi a Gaza prima che la delegazione palestinese partisse per Sharm el-Sheikh. Nella località balneare sul Mar Rosso riprendono il via oggi i dialoghi anche in presenza della controparte israeliana e di rappresentanti di Stati Uniti e Qatar. Il nodo del discorso, per questa prima fase di trattative, saranno i termini dello scambio proposto da Trump tra gli ostaggi ancora in mano al gruppo sunnita e alcuni prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Raid israeliano su Khan Younis: «Morto un bambino»

Se il clima negoziale per ora sembra reggere, il cessate il fuoco a Gaza è una questione ancora lontana. Secondo fonti sanitarie interne alla Striscia, un nuovo raid dell’Idf avrebbe colpito la città meridionale di Khan Younis. Le bombe, secondo Al Jazeera, avrebbero ferito numerosi civili e ucciso un bambino. Anche l’esercito dello Stato ebraico ha denunciato un tentativo di attacco verso il suo territorio più settentrionale: «Un razzo è stato lanciato dalla Striscia, è esploso in campo aperto senza provocare vittime né danni».

Il messaggio di Mattarella: «Israele applichi le norme del diritto»

Dopo l’accorato discorso della premier Giorgia Meloni, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023, perpetrato dai miliziani di Hamas contro i civili israeliani. Secondo il capo di Stato un attentato «di raccapricciante ed efferata violenza», che non deve essere attenuato dall’«orrore e condanna, pubblicamente e ripetutamente espressa, per la violenza crudele e inaccettabile delle armi di Israele». Una violenza, quella israeliana, «cui è indispensabile porre fine, con la necessità che Israele applichi con pienezza le norme del diritto internazionale umanitario», ha ribadito Mattarella. Il presidente della Repubblica ha poi ricordato che è necessario tenere ben separati i «sentimenti che suscita quanto avviene a Gaza» e «il sentimento ignobile dell’antisemitismo, che si fonda su imbecillità e diffonde odio».

Flotilla: 131 attivisti espulsi in Giordania

L’agenzia di stampa statale giordana riferisce che oggi 131 attivisti della Sumud Flotilla sono stati espulsi da Israele in Giordania attraverso il ponte di Allenby. Secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri giordano gli attivisti provengono dai seguenti paesi: Bahrein, Tunisia, Algeria, Oman, Kuwait, Libia, Pakistan, Turchia, Argentina, Australia, Brasile, Colombia, Repubblica Ceca, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Serbia, Sudafrica, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Uruguay.