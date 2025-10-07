Meloni: «Il 7 Ottobre una pagina buia della storia. Sosteniamo il piano di pace di Trump»

La premier: Hamas ha scatenato un massacro, la reazione di Israele è stata sproporzionata

Il 7 Ottobre è una delle pagine più buie della storia. Perché Hamas ha scatenato un massacro, mentre la reazione di Israele non è stata proporzionata. Per questo è bene affidarsi al piano di pace del presidente Donald Trump. In una dichiarazione la premier Giorgia Meloni fa il punto sul conflitto tra Israele e Palestina e su Gaza: «Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze».

La parte dell’Italia

«La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele e’ andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza. L’anniversario di oggi cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra. Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump – che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici – offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medio Oriente. Abbiamo tutti il dovere di fare quanto e’ nelle nostre possibilità affinché questa preziosa e fragile occasione abbia successo. L’Italia non ha mai fatto mancare il suo contributo in questa direzione, e continuerà a fare la propria parte», assicura infine la premier.