Espone lo striscione «Meloni, Salvini e Tajani farete la fine di Mussolini» al corteo pro-Pal, 30enne denunciato dopo le polemiche di FdI

04 Ottobre 2025 - 22:44 Ygnazia Cigna
finirete come mussolini
finirete come mussolini
L'uomo è accusato di minaccia e violenza a corpo politico aggravate

«Meloni, Salvini e Tajani, farete la fine di Mussolini», è questo il cartello che un uomo di circa 30 anni di Andria ha esposto durante la manifestazione a sostegno della Palestina e degli attivisti della Global Sumud Flotilla di giovedì scorso a Bisceglie, nel nord Barese. L’uomo è stato denunciato dalla Digos per minaccia e violenza a corpo politico aggravate. La sua identificazione è stata resa possibile anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le autorità hanno così ricostruito la sua presenza e il momento in cui ha esposto lo striscione.

La denuncia di FdI

A denunciare lo striscione ieri, 3 ottobre, era stata la consigliera regionale di Fratelli di Italia e originaria di Bisceglie, Tonia Spina. L’esponente di FdI aveva chiesto al sindaco della città, Angelantonio Angarano, di prendere le distanze dallo striscione, considerato che aveva patrocinato l’evento. «È un gesto gravissimo e intollerabile», ha scritto in una nota. «Non siamo di fronte a una libera opinione, ma a un messaggio di odio che richiama scenari di morte e violenza, contrari a ogni principio democratico», ha aggiunto. Rivolgendosi al sindaco, ha chiosato: «Tacere significherebbe legittimare un linguaggio violento che non appartiene alla nostra città. La libertà di manifestare è sacra, ma non può trasformarsi in licenza di insultare e minacciare». All’indomani della denuncia pubblica di FdI, il 30enne responsabile dello striscione è finito nei guai direttamente con la giustizia.

