L’orso che si perde in un supermercato in Giappone: «Forse non trovava l’uscita»

È successo a Numata. Un altro orso ha aggredito e ucciso un uomo. L'allarme per i plantigradi nel paese

Un orso adulto ha seminato il panico ieri sera in un supermercato di Numata, nella prefettura di Gunma, sul versante orientale del Giappone. Mentre un uomo è stato trovato morto su una montagna nella regione di Iwate in quello che è sembrato un attacco di un plantigrado. Il primo orso è entrato nel supermercato poco dopo le 19,30, passando dall’ingresso principale. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre si aggirava per le corsie del negozio per circa quattro minuti, visibilmente disorientato. In quel breve lasso di tempo, ha ferito lievemente due clienti – un uomo di 76 anni e un altro di 69 – ed è poi riuscito a fuggire.

L’orso nel supermercato

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale, e le sue condizioni non sono gravi. Secondo un funzionario della catena di supermercati, l’orso avrebbe anche danneggiato una vetrina del banco del pesce, calpestato degli avocado nella sezione frutta e tentato di arrampicarsi sugli scaffali. In quel momento erano presenti tra i 30 e i 40 clienti nel negozio. «Sembrava confuso, non dava l’idea di cercare cibo. Era spaventato, probabilmente non riusciva a trovare l’uscita», ha dichiarato il direttore del punto vendita ai media locali. L’area circostante, a circa due chilometri dalla stazione ferroviaria di Numata, è una zona urbana costellata di abitazioni e attività commerciali. Ma è vicina anche a zone montuose.

La paura degli orsi in Giappone

L’episodio si inserisce in una fase preoccupante di avvistamenti a livello nazionale e varie incursioni dei mammiferi nei centri abitati. Secondo il ministero dell’Ambiente nipponico, tra aprile e settembre di quest’anno sono state registrate 108 aggressioni da parte di orsi in Giappone. Cinque di queste hanno avuto esito mortale. Un contadino nella regione di Iwate è stato aggredito da un orso accompagnato da un cucciolo proprio davanti alla sua abitazione. Pochi giorni prima, domenica, una turista spagnola è stata attaccata da un orso mentre attendeva l’autobus nel villaggio montano di Shirakawa-go, celebre per i suoi tetti di paglia e patrimonio Unesco.

L’aumento delle aggressioni

Gli esperti collegano l’aumento degli avvistamenti e delle aggressioni a una combinazione di fattori: i cambiamenti climatici, che alterano le abitudini alimentari degli animali, e lo spopolamento delle aree rurali, che porta a una minore presenza umana nelle zone di confine tra foresta e città. Nel frattempo, la polizia di Gunma ha avviato operazioni di pattugliamento e invitato i residenti a restare in casa e a mantenere alta la vigilanza.