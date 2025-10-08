Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICACalabriaCentrosinistraElezioni RegionaliGiuseppe ConteLegge di bilancioM5SMarcheVideo

Conte tenta il rilancio dopo il flop Regionali: «Emergenza sociale in Italia, ecco le proposte M5S» – Il video

08 Ottobre 2025 - 19:32 Ugo Milano
embed
Il leader del Movimento spiega l'agenda economica in diretta Facebook: «Dobbiamo ritrovare l'unità delle opposizioni»

Estensione della no tax area, aumento dell’assegno unico, investimenti in sanità e transizione 4.0 per le imprese. In diretta su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato un appello a maggioranza e opposizione per convergere su alcune misure da inserire in legge di bilancio. Reduce dalla sconfitta elettorale in Calabria, l’ex premier ha parlato di «quattro pilastri» per combattere quella che ha definito «emergenza economica e sociale». Una «terapia d’urto», secondo Conte, necessaria per rispondere alla crisi in corso. «Nonostante ciò che dice Giorgia Meloni, gli stipendi non solo sono al -9% dal 2021 ma anche erosi dal fiscal drag», e cioè l’effetto per cui l’aumento degli stipendi è annullato da inflazione e aliquote maggiori.

L’appello per quattro proposte condivise

«Maxi taglio delle tasse con estensione della no tax area, aumento consistente dell’assegno unico per i figli, vere risorse per la sanità e il ripristino di transizione 4.0 per le imprese. Invochiamo da subito un dialogo con le forze di maggioranza e con il governo». Il leader 5 stelle si è poi rivolto alle opposizioni: «Dobbiamo ritrovare un’unità d’intenti, e se il governo non dovesse accogliere l’appello dobbiamo metterli in difficoltà». Non sono mancate critiche sul Pnrr: «I soldi vengono sprecati, eppure se non ci fossero stati saremmo in recessione, non c’è alcuna misura per la crescita», ha detto Conte rivendicando il merito dei finanziamenti europei.

I fondi chiesti alle banche: «Ma non siano prestiti»

Conte ha parlato anche del Documento programmatico di finanza pubblica, presentato giovedì scorso dal governo, che delinea l’andamento economico del Paese fino al 2028. «Vanno definanziati i folli piani militari già previsti, chiedendo un vero contributo a banche, multinazionali e imprese energetiche. Ma non prestiti come l’anno scorso, quei soldi andranno ridati». E sulla sanità si è rivolto ai cittadini: «Non ascoltate quello che dirà il governo, il ministro della Salute… gli aumenti vanno visti in rapporto al Pil e l’ultimo rapporto Gimbe dice che sono stati scippati 13 miliardi».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

2.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

3.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

4.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

5.

Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride»

leggi anche
Nicola Fratoianni
POLITICA

Fratoianni a Open dopo la batosta in Calabria: «Il Campo largo? Abbiamo tanto in comune, ma sembriamo sempre in ritardo prima del voto» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
occhiuto presidente battilocchio
POLITICA

Regionali Calabria 2025, Forza Italia primo partito: «Abbiamo puntato su quello che abbiamo fatto, con la civica siamo oltre il 30%» – L’intervista

Di Sofia Spagnoli
Occhiuto
POLITICA

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

Di Alba Romano
ricci-acquaroli-voti
POLITICA

«Il centrosinistra è incapace di attrarre voti dalla destra, si limita a mobilitare i propri elettori»: l’analisi sulle elezioni nelle Marche

Di Anna Clarissa Mendi