Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
POLITICABurqaCamera dei deputatiFdIIslamSenato

Divieto di velo integrale nei luoghi pubblici: cosa prevede la proposta di FdI

08 Ottobre 2025 - 13:25 Alba Romano
embed
velo integrale vietato
velo integrale vietato
Multe fino a 3mila euro e stretta ai finanziamenti alle moschee

Un disegno di legge che promette battaglia al fondamentalismo islamico. Questa la proposta targata Fratelli d’Italia presentata alla Camera dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, dal responsabile programma di FdI Francesco Filini e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Nel ddl è prevista una stretta ai finanziamenti alle moschee, il divieto dell’uso del velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3 mila euro e una normativa contro i matrimoni musulmani forzati.

I parlamentari mirano ad attaccare «la creazione di quelle contro-società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento ma viene applicata sostanzialmente la legge sharitica», spiega la deputata FdI Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito. «Purtroppo abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo anche in Italia ed è in queste contro-società che prolifera il fondamentalismo islamico».

Il comma contro il velo islamico

La proposta di legge è composta da 5 articoli. Il quinto prevede il divieto del velo integrale. «È vietato l’uso di indumenti – recita l’articolo 5 della pdl – che coprano il volto delle persone, di maschere o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, luoghi di istruzione di qualunque ordine e grado, università, esercizi commerciali e uffici. La violazione del divieto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

2.

Francesca Albanese il 7 ottobre parla a Genova e scoppia il caso: l’evento deve già traslocare, la sindaca Salis si scopre impegnata

3.

Regionali in Calabria, Occhiuto stravince: «Sconfitto chi voleva batterci per via giudiziaria». Flop del campo largo, Tridico si congratula

4.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

5.

Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride»

leggi anche
carabinieri bologna
ATTUALITÀ

Drogata per rimanere incinta dopo il matrimonio forzato in Bangladesh, l’incubo della ragazza a Rimini: salva dopo un dm su Instagram

Di Davide Aldrigo
POLITICA

Una donna col burqa nella campagna del Comune di Jesi? FdI e Lega attaccano, l’assessora nega tutto: «È una sagoma generica»

Di Ygnazia Cigna
gaffe-ceccardi-lega islam
POLITICA

La gaffe della leghista Susanna Ceccardi contro un ritrovo islamico. La foto rilanciata sui social e la processione pugliese

Di Bruno Gaetani