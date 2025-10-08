Divieto di velo integrale nei luoghi pubblici: cosa prevede la proposta di FdI

Multe fino a 3mila euro e stretta ai finanziamenti alle moschee

Un disegno di legge che promette battaglia al fondamentalismo islamico. Questa la proposta targata Fratelli d’Italia presentata alla Camera dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, dal responsabile programma di FdI Francesco Filini e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Nel ddl è prevista una stretta ai finanziamenti alle moschee, il divieto dell’uso del velo integrale nei luoghi pubblici con multe fino a 3 mila euro e una normativa contro i matrimoni musulmani forzati.

I parlamentari mirano ad attaccare «la creazione di quelle contro-società in cui non si applicano le norme dell’ordinamento ma viene applicata sostanzialmente la legge sharitica», spiega la deputata FdI Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito. «Purtroppo abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo anche in Italia ed è in queste contro-società che prolifera il fondamentalismo islamico».

Il comma contro il velo islamico

La proposta di legge è composta da 5 articoli. Il quinto prevede il divieto del velo integrale. «È vietato l’uso di indumenti – recita l’articolo 5 della pdl – che coprano il volto delle persone, di maschere o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, luoghi di istruzione di qualunque ordine e grado, università, esercizi commerciali e uffici. La violazione del divieto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000».